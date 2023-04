Un’eclissi solare totale oscura l’Australia nord-occidentale

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 apr 2023 – 04:46







Sydney (Australia), 20 aprile (EFE) Dal mondo dove questo fenomeno può essere contemplato nella sua completezza.

Secondo l’emittente pubblica ABC, più di 20.000 persone si sono recate a Exmouth, una cittadina di circa 3.000 abitanti situata a circa 1.200 chilometri da Perth, con i loro telescopi, coperte e sedie per assistere all’evento.

Con cieli sereni, il picco dell’eclissi solare, che è durato circa un minuto, è stato osservato a Exmouth intorno alle 11:30 ora locale (3:30 GMT), secondo una trasmissione in diretta dall’Osservatorio di Perth.

“È durato un minuto, ma è sembrato più lungo”, ha detto alla ABC Henry Thrupp, un astronomo della NASA che ha viaggiato dagli Stati Uniti a Exmouth.

L’esperto americano ha aggiunto con grande entusiasmo che questo evento astronomico “è stato nitido e luminoso. Si poteva vedere la corona del sole” mentre era coperta dalla luna.

Dal canto suo, un fan belga, che ha raccontato di aver assistito a 24 eclissi nella sua vita, ha confermato che la giornata è apparsa “fantastica” perché gli ha permesso di apprezzare la “sporgenza della cromosfera”, cioè il sottile strato di luce solare atmosfera. . Ha detto alla ABC da Exmouth.

Questa eclissi, che si verifica quando il sole, la luna e la terra si allineano in modo che la luna copra il disco solare, ha fatto sì che la luna proiettasse un’ombra di circa 40 chilometri sulla superficie terrestre.

Sebbene l’eclissi solare osservata a Exmouth sia stata totale, altrove in Australia, così come in Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda e altri paesi del sud-est asiatico, l’osservazione dell’evento è stata parziale.

Questo raro fenomeno astronomico oggi faceva anche parte di un’eclissi “ibrida” o “ibrida” – un termine per le eclissi solari che sono in parte tempo anulare e in parte tempo totale.

“In alcune aree (in Australia) sarà un’eclissi anulare e la luna sarà circondata da un anello luminoso. In altre aree, come la costa di Ningaloo, sarà un’eclissi totale e vedrai la debole corona del sole atmosfera”, ha spiegato questa settimana Mark Cheung, vicedirettore per lo spazio e l’astronomia presso l’Australian Government Science Authority. CSIRO.EFE

