07/10/2023

Uno dei maggiori operatori sanitari europei sta visitando la regione per rafforzarla come destinazione preferita in Italia.

I rappresentanti di questo operatore hanno conosciuto le strutture sanitarie della regione e gli ospedali e le cliniche associati al cluster “Costa Cálida Cares”.



foto di Arsena Spa

Uno dei maggiori operatori sanitari e facilitatori medici in Europa, Bookingsmed (www.bookingsmed.com ), ha visitato la regione di Murcia la scorsa settimana per conoscere l’intera offerta di turismo della salute e del benessere e per promuoverne la commercializzazione in Italia.

Il viaggio di presentazione, organizzato dal Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport, attraverso l’Agenzia del Turismo della Regione di Murcia (Itrem), ha portato i rappresentanti del Facilitatore Medico a visitare le istituzioni sanitarie, gli ospedali e le cliniche della regione. Associato al cluster “Costa Kalita Cares”. L’iniziativa intende sfruttare la collaborazione di Buckingham con la Federazione Nazionale Italiana delle Parafarmacie e l’Associazione Italiana Agenzie di Viaggio per incrementare la presenza di questo prodotto regionale in Italia.

I partecipanti al viaggio prenotato hanno visitato risorse come Aguas Salinas Vital Center, Thalasia Costa de Murcia Hotel, Lodomar Spa & Talasoterapia Hotel, Ona Mar Manor Golf, Resort & Spa, DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort. , Hotel Puerto Juan Montiel Spa e Base Nautica e Arcena Spa. Il tour introduttivo li ha portati anche a visitare le strutture dell’Ospedale Mesa del Castillo, dell’Ospedale Corona e dell’Ospedale HLA La Vega e del Centro Sportivo e Innova Institute of Health.

Attualmente, la regione dispone di una delle migliori reti di servizi di turismo sanitario in tutta Europa. È uno dei prodotti più realizzabili nel Piano strategico del turismo 2022-2032 della Comunità, grazie alla sua associazione con la sicurezza e il benessere e un grande potenziale per migliorare l’economia, cambiare il clima e creare occupazione. e creare sinergie con altre attività turistiche.

Sviluppo del turismo italiano

Secondo l’indagine Frontier dell’Istituto nazionale di statistica (INE), nei primi otto mesi dell’anno la regione ha ricevuto un totale di 32.424 visitatori provenienti dall’Italia.

Nel periodo gennaio-agosto 2022, il numero di visitatori è aumentato del 43,6% rispetto agli italiani arrivati ​​nella regione di Murcia e del 58,5% rispetto ai viaggiatori provenienti dal Paese transalpino che unisce l’Italia nello stesso periodo del 2019. Uno dei mercati emergenti con il maggiore aumento di viaggiatori nella regione.

Questi dati posizionano l’Italia come il sesto mercato internazionale più importante per la regione, con una quota del 4,9%. Allo stesso modo, secondo l’indagine INE Egatur, questi turisti hanno speso quest’anno nella regione di Murcia 12,5 milioni di euro.