Basso profilo in Spagna per la divisione che crea, ma volto di opposizione in Italia

Dal paradiso all'inferno. La stella e la gioia hanno viaggiato su un trattore spagnolo che sventolava la bandiera, circondato da decine di agricoltori che l'hanno acclamata a Valencia quando il presidente spagnolo si è dimesso in un giorno in cui sono scoppiate proteste in tutta la Spagna. Rivolta agraria. I suoi attacchi verbali, compresi insulti (“crimine”) e minacce contro la polizia sulla Spianata dello Stadio Metropolitano di Madrid sabato scorso, hanno avuto un effetto boomerang contro di lei: “L'ETA ha ucciso alcuni di voi figli di puttana“.

Ha anche fatto causa Questura di Madrid Deve considerare ciò che ha perso Lola GuzmanEx sostenitore di Vox e autoeletto rappresentante di agricoltori e allevatori “arrabbiati”. Status di leader populista La rabbia del settore agricolo è stata sfruttata in video diventati virali sui social media. La sua immagine a volte svanisce. L'ultimo esempio si è verificato ieri, ad Arroyo de la Luz (Cáceres), mentre i manifestanti hanno osservato un minuto di silenzio per due guardie civili uccise a Barbate prima della partenza degli autotreni. Più tardi, uno di loro, davanti a una folla di microfoni, ha voluto chiarire pubblicamente: “Vogliamo dirlo a nome di tutta la nostra squadra qui presente. Questa persona, Lola Guzmán, Appare nei media, Non ci rappresenta Non l'ha detto a nessuno, tanto meno alle sue parole piene di odio e di insulto l'altro giorno”. Molti si sentono traditi per aver riposto la loro fiducia in lei.

il loro Il perdono, attraverso le lacrime, in un video trasmesso poche ore dopo gli eventi (il suo ultimo post da allora), non è servito a nulla. “Ti ho sempre protetto, tu hai scelto di schierarti dalla parte del tuo carnefice, ti chiedo scusa per le mie parole di ieri. Lola non parla, parla il mio dolore, ma se maltratti il ​​mio popolo, morirò proteggendolo”, ha provato. apparire di nuovo. Ha giustificato le sue parole nel contesto della carica della polizia: “È stato un momento caldo vedere così tante persone ferite”. Il suo tono è basso e contrasta con quell'enorme energia e vitalità che sprigionarono nei primi tempi. Comunque carica qualche video isolato di protesta, ma niente di più.

Proprio Piattaforma '6F' Lunedì ha cercato di evitare problemi presentandosi davanti ai media a Madrid. Il tuo consulente legale, Sime Da Pena, che ha fatto da portavoce e Si è identificato: “È il portavoce di una provincia della società valenciana, e se viene nominato leader (dalla stampa), è perché è legato a Vox.” Ma soprattutto ha assicurato: “Non parteciperemo a quella riflessione o a quella manifestazione”, riferendosi agli attacchi verbali contro la polizia. L'avvocato galiziano ha fatto notizia l'estate scorsa quando è emerso che il suo ufficio aveva finanziato un'ampia ricerca da parte della società di copertura 'Dezocuba' di una proprietà in via Atocha a Madrid.

Lola Guzman Da alcuni giorni è molto giù di morale, ma il sostegno che gli è mancato in Spagna è stato accolto con entusiasmo dall'estero. Uno degli organizzatori della manifestazione contadina che tentava di spezzare Roma questo giovedì ha caricato un audio sul gruppo di coordinamento della piattaforma (“Chiedilo al compagno italiano”). La chiama di persona Partecipate alla grande protesta che è stata organizzata. “Abbiamo invitato Lola Guzmán, Spagna Binario 6F, Per l'Italia Perché questo è un momento molto importante e abbiamo un movimento molto importante per rivoluzionare la situazione.”

Lola ha intenzione di essere in centro oggi Circo Massimo a Roma, Si prevede la partecipazione di 20.000 persone. Forse è giunto il momento che i suoi video virali ritornino da lì e che la sua immagine risorga, anche se è molto difficile per lui…