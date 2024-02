Si conclude in Italia il 47esimo incontro del Consiglio Direttivo dell'IFAD

Secondo un rapporto pubblicato sul sito ufficiale dell'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che mobilita fondi e risorse per lo sviluppo economico con una maggiore produttività agricola, durante i due giorni di colloqui sono state analizzate diverse questioni importanti per l'operazione. organo. Nella sessione di mercoledì, tra gli altri argomenti, è stata affrontata l'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI), e una tavola rotonda ha valutato il suo ruolo nello sviluppo socioeconomico e le prospettive del suo utilizzo per lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare, nell'interesse dell'incontro sostenibile. Obiettivi di sviluppo (SDG).

Questo giovedì si discuterà, tra gli altri argomenti, dell'innovazione per il futuro con la sicurezza alimentare in un contesto globale complesso, e si valuterà l'evoluzione, l'innovazione e il processo di adattamento che l'IFAD deve seguire per affrontare le sfide del prossimo decennio. Interesse nel raggiungimento dei propri obiettivi.

L’evento riunisce capi di stato, ministri, esperti di sviluppo, esperti di innovazione e piccoli agricoltori di tutto il mondo per analizzare come il Fondo e i suoi partner possono sfruttare al meglio l’innovazione. La delegazione cubana, composta dal governatore ad interim, ambasciatrice Mirta Granda, così come dal viceministro dell'Agricoltura, Mauri Hechavarría, dal coordinatore generale del Ministero, Leonides Morales, e da Gabriela, hanno riferito la nota diplomatica. , Terzo Segretario dell'Ambasciata.

L'Organo Direttivo è il più alto organo decisionale dell'IFAD e comprende tutti i suoi paesi membri, i cui rappresentanti ufficiali tengono riunioni annuali per discutere le questioni di massima importanza per l'organizzazione.

