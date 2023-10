Canguera e suo fratello di Tablado stanno facendo buoni progressi in Italia dopo l’infortunio

Con 21 morti, stanno bene Canguera, Rosa Rodríguez e suo fratello Miguel Angel di Traba, feriti nell’incidente dell’autobus a Mestre, vicino Venezia, e l’uomo è già ricoverato in un reparto dell’ospedale di Treviso. Dal canto suo, Rosa Rodriguez è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Padova. È incosciente e in condizioni critiche, ma i medici sperano che si evolverà favorevolmente dopo le molteplici ferite e ustioni.

I parenti dei due fratelli feriti – il marito e i due figli di Rosa Rodríguez – sono arrivati ​​giovedì notte in Italia, dove sono stati ricevuti dall’ambasciata spagnola e hanno potuto interrogarli durante tutta la mattinata di ieri. Per i familiari è previsto un veicolo e un servizio di interpretariato affinché possano comprendersi con il personale medico.

Famiglie intere

I due fratelli stavano tornando da Venezia al campeggio “Hu” di Marghera quando l’incidente è costato la vita a intere famiglie come Okrezianu, genitori e due figlie di 13 e 8 anni, rumene. In Germania erano in vacanza per qualche giorno a Venezia. Rosa Rodríguez aveva programmato di trascorrere qualche giorno con suo fratello a Venezia per riprendersi dal tentativo di organizzare il “CachuFest23” a Trabáu, il fine settimana dal 22 al 24 settembre. Volevo “ricaricare le batterie” e rimettermi in forma per partecipare ai Rural Women’s Awards a Valdez il 15.

Forza di Barbone

Adrien Barbon, capo del principato, ha voluto esprimere pubblicamente “l’affetto” dell’amministratore regionale ai due asturiani feriti. “Siamo in contatto con la famiglia e ho potuto parlare con uno dei loro figli in particolare ed esprimergli l’adorazione e l’affetto che proviamo”, ha detto Barbon, aggiungendo che conosceva bene Rosa Rodriguez e che era una donna eccezionale. .” “Ho osservato il lavoro che stanno facendo lei e suo figlio e, naturalmente, voglio darle tutta la forza del mondo, perché è vero che è in una situazione molto delicata e suo fratello per fortuna sta meglio . Ma siamo fiduciosi che riuscirà a superarlo”, ha commentato il leader regionale.