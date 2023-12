Un'occasione mancata in Italia – Eurohoops

Di Alex Molina /info@eurohoops.net

Oggi il Baskonia ha avuto l'occasione di prendere un colpo importante, come fanno, per lottare per i playoff, ma non ne ha approfittato. La squadra di Ivanovic ha chiaramente perso 76-67 contro l'Armani Milan, un risultato che non riflette appieno ciò che hanno vissuto in campo.

Sebbene Scudi Shavon È stato dichiarato l'ultimo ricoverato dell'ospedale italiano, aggiungendosi all'elenco dei feriti Nikola Mirotic, Matteo Lo e Giampalo Ricci (E incapaci di fidarsi di Napier o Pangos), i nativi di Vitoria erano presto senza opzioni. Come un altro ex basconista Voigtman (19 punti, 12 rimbalzi e 3 assist) e Melli (21 punti, 3 rimbalzi e 3 assist) Hanno fatto quello che volevano dentro e fuori.

Il vantaggio locale ha raggiunto i dieci punti nel primo tempo e i venti nel terzo quarto. Un durissimo 57-33 all'uscita dagli spogliatoi è stato il miglior indicatore del fatto che oggi non era la giornata dei blaugrana. Gli ospiti non sono stati in vantaggio in classifica in nessun momento della partita, e guarda come finiranno il 2023 con un pareggio 9-8. Sale invece l'Armani Milano sul 7-10, con un cuscino importante con il Baskonia che valuta potenziali tie-break.