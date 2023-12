Recentemente, i turisti sono venuti per scattare foto La Torre Caricenda è uno dei simboli della città italiana di Bologna. Sono rimasti molto delusi: una barriera alta cinque metri circonda per sicurezza il “grattacielo” medievale, poiché l'edificio del XII secolo rischia di crollare. Come la più famosa Torre pendente di Pisa, Carrizenda ha subito nel corso dei secoli un'inclinazione perché il terreno su cui è stata costruita ha ceduto poco dopo la sua eretta. Tuttavia, negli ultimi mesi, gli esperti hanno lanciato l'allarme dopo aver notato cambiamenti nella pendenza della costruzione. Ha già raggiunto i 4 gradi, rispetto ai 3,9 gradi della Torre Pendente di Pisa più famosa d'Italia. La Protezione civile italiana ha emesso un'allerta “gialla” per proteggere l'area intorno all'edificio alto 47 metri e alla sua torre gemella degli Asinelli, che raggiunge i 97 metri e che da secoli ispira poeti e pittori. Suscitando preoccupazione tra gli esperti.

Le autorità locali hanno recentemente annunciato un piano di restauro della costruzione, che costerà circa 20 milioni di euro e durerà almeno un decennio. “Nel caso della Torre di Pisa, il progetto e l'intervento sono durati 10 anni. “Non abbiamo motivo di pensare che ci vorrà meno tempo”, ha detto il sindaco. della città, Matteo Lebor.

Il primo sindaco di Bologna ha annunciato che i primi lavori del progetto di restauro sono già stati definiti. Per questa prima fase l'amministrazione comunale stanzierà 4,7 milioni di euro Il suo scopo è mantenere la sicurezza nella zona. Per fare questo verrà realizzata una struttura alta sei metri, che conterrà la parte inferiore della torre e permetterà di proteggerne la base e il perimetro.

Inoltre Contenere i detriti in caso di crollo, Questo tipo di container protegge gli edifici circostanti la costruzione e, soprattutto, le persone in caso di crollo. Verranno inoltre installate reti metalliche per il controllo della caduta massi. I lavori di ristrutturazione inizieranno all'inizio del prossimo anno, una volta completata la costruzione del muro di contenimento.

È stata una prima fase di “grande urgenza” dopo i “segnali dell'équipe scientifica e tecnica”, ha spiegato Lebour, che quasi voleva ringraziarlo. 500 vicini vivono e lavorano attorno alla costruzione, E poiché sono registrati nel censimento, le autorità locali possono essere contattate in caso di emergenza.

La storica torre, citata più volte nella Divina Commedia di Dante Algieri, è stata chiusa al pubblico per la prima volta lo scorso ottobre dopo che alcuni sensori avevano rilevato cambiamenti nella sua inclinazione e rivelato il deterioramento dei materiali che ne compongono la struttura.

Le torri Garrisenda e Asinella furono costruite agli inizi del XII secolo e prendono il nome dalle due famiglie rivali che le finanziarono. Forse una testimonianza della sua ricchezza e potere in città. Il primo di essi era originariamente alto 60 metri, ma dovrebbe essere ridotto dopo l'inclinazione. Poi “resta una preoccupazione costante”, ha detto il sindaco, che ha annunciato di aver chiesto al governo della Georgia Meloni di chiedere che il monumento venga inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

“Questo riconoscimento non servirà a salvarla, ma aiuterà a migliorare la città di Bologna”, ha promesso Lebor, incoraggiando una raccolta fondi per finanziare il restauro del monumento.

Il Ministero italiano della Cultura ha subito ripreso il manuale e ha annunciato un finanziamento di cinque milioni di euro, oltre ad avviare le procedure per la sua richiesta all'ONU. “Le torri stanno a Bologna come il Colosseo sta a Roma, il Duomo a Milano e il Maseo Angiono a Napoli. Sono simboli della nostra storia e della nostra identità e abbiamo il dovere di tutelarli”, ha affermato il Ministro Gennaro Sangiuliano.