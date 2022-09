Vanno in una remota cittadina dell’Italia, che li fa sentire in Argentina a causa di una strana usanza.

Stanco della routine in Argentina, Agostina Gil Farina Y Leandro Chavarria Hanno preso una decisione che ha cambiato le loro vite. In mezzo alla pandemia di coronavirus, con grandi aspettative, Pensavano che l’idea di andare dall’Argentina all’Europa per tentare la fortuna fosse fattibile. con l’intenzione di Dopo aver acquisito la cittadinanza e stabilitisi in Italia, lasciarono La Plata e volarono dall’aeroporto internazionale di Essa verso la loro nuova casa. Oggigiorno usano i social network per mostrare come sono le loro vite e cercano di raggiungere un altro scopo: Presentando al mondo le sue caratteristiche artistiche. “Ci hanno accolto bene, ci amano come un paese fratello”, hanno commentato nella conversazione Nazione.

Da un momento all’altro, entrambi si sono dimessi dal lavoro. Nel caso di Leander, Si era assicurato un posto al Ministero della Giustizia ea sua volta dava lezioni di canto. Agostino, da parte sua, Prestò servizio nella Magistratura della Provincia di Buenos Aires E nel tempo libero ha assistito a vari spettacoli teatrali – ha ottenuto un lavoro come coreografo. Secondo quanto riferito ai media, stavano lavorando in un ufficio e non si dedicavano ai rispettivi interessi, per lo stesso motivo che devono affrontare centinaia di persone nel Paese: Incertezza economica. “Volevamo avere la sicurezza alla fine del mese, ma Ci stanchiamo di fare migliaia di compiti E non viviamo di ciò che vogliamo veramente”, hanno spiegato.

Agostina e Leandro scelsero di stabilirsi in una remota cittadina dell’Italia Instagram @dosartistasviajeros

Il 2020 non è stato facile e le conseguenze dell’epidemia si sono riflesse nelle tasche dell’Argentina. Allo stesso modo, Il lockdown ha destato grande preoccupazione Come la coppia, ha messo in pericolo la salute mentale di migliaia di persone: “Ci ha ucciso finanziariamente come artisti. Molte opportunità di sviluppo sono state annullate. Abbiamo un misto di sentimenti, pensieri, aggiunta di noia.

Dopo aver riflettuto per un po’, hanno finalmente venduto la loro casa a La Plata. In linea di principio, e con i soldi raccolti, avevano intenzione di avvicinarsi alla capitale federale, ma avevano una domanda: “E se andiamo in un altro paese?”

La risposta non si è fatta attendere, Hanno fatto il viaggio nel febbraio 2021 Andarono direttamente a Madrid, poi a Milano, e infine si stabilirono a Grobalati, in Italia, dove avrebbero vissuto fino al completamento delle formalità per la cittadinanza italiana. “Quando siamo arrivati ​​abbiamo trovato lavoro come cantanti e siamo usciti per suonare e uscire insieme programmi”Hanno spiegato.

La coppia ha ammesso di non essersi mai pentita di essersi trasferita in un altro paese Leandro Chavarria

Hanno commentato i motivi per cui hanno scelto di venire nel sud del paese europeo Sapevano che era molto più economico di altri posti E avevano una cultura simile a quella argentina: “Ci ha aiutato a non essere troppo colpiti dalla differenza di tradizioni che abbiamo, Ci hanno accolto nel migliore dei modi, ci amano come un Paese fratello. Amano tutti gli argentini e, su una popolazione di meno di 1.000 abitanti, la maggior parte di loro ha parenti lì. Ci fanno sentire davvero a casa”.

Hanno appena messo piede Un remoto paese della provincia di Cosenza in Calabria, La coppia è rimasta sorpresa nel vedere la differenza in ciò che hanno guadagnato come artisti nel loro paese di nascita.

“Abbiamo messo insieme una società quando siamo entrati. L’abbiamo fatto Spettacoli Cantando e ballando in vari luoghi, abbiamo iniziato tutta l’estate ed è andata molto bene”, hanno affermato. A parte questo, Lavorano in remoto come agenti ufficiali Disney/Universal.

Fanno amicizia con alcuni abitanti di Cropalati Leandro Chavarria

Come hanno notato, In una notte possono pagare fino a un mese di affitto guadagnando: “È quasi impossibile in Argentina”. In questo senso, hanno affermato di aver guadagnato da $ 6.000 a $ 7.000 prima della partenza, ma ciò non ha permesso loro di coprire le spese quotidiane: “L’abbiamo visto presentato dieci volte qui e abbiamo avuto la possibilità di essere lì in un breve periodo di tempo. Finanze molto tranquille.

In tal senso, ammettono di non essere ancora abituati a questa nuova realtà e di non comprendere il comfort attuale. “Veniamo da un Paese dove l’economia non è sostenibile. È ancora difficile per noi andare al supermercato e non guardare i prezziO per eguagliare il fatto che qui le cose non sono aumentate, è scesa la benzina… tutto questo per noi era inimmaginabile”, hanno insistito.

Tale era la fede che instillavano nei capifamiglia, tutti loro Hanno organizzato una festa in esclusiva per loro: “È una piccola città e ci siamo subito piaciuti. Sappiamo che c’è anche una colonia che vive a Buenos Aires, oltre 1200 persone. Sono distribuiti in tutta la città di San Martin, Villa Madero e Lanuz. Crediamo che ci sia molto di più al di là di questo, motivo per cui la nostra cultura è così radicata.

Hanno organizzato una festa speciale per la coppia Leandro Chavarria

D’altra parte, affermano di piacersi molto rapidamente a causa della loro attrattiva. però, Un nuovo piano che stavano per realizzare ha lasciato i cittadini a bocca aperta: “Stavamo per andare a Milano e ci hanno detto un proverbio: ‘Se vieni al sud piangi due volte. Uno, quando arrivi, sei nella parte più povera d’Italia e l’altro quando parti, prendi una nuova famiglia con te.

Allo stesso modo, Confermato che c’è un’altra squadra che vuole andare in Argentina a dicembre: “Alcuni se ne sono già andati e si sono conosciuti, ma grazie a noi si sono riconnessi con molti parenti e vogliono tornare”.

Agostina e Leandro usano il loro Instagram @dosartistasviajeros, rivelano alcune perle della loro vita dal loro arrivo all’estero, usandolo come luogo per condividere consigli e aneddoti. A marzo, Sono diventati virali quando hanno scoperto che i bidet non erano usati in Italia, l’Argentina lo sa. Dato ciò, Iniziano a indagare e trovano una strana invenzione per sostituirla.

Un’insolita alternativa al bidet in Italia

“Stai pensando di immigrare o di viaggiare in un paese delle Americhe, dell’Europa o dell’Oceania? Sei preoccupato di non poter incontrare il tuo migliore amico a destinazione? Dì addio a tutti i demoni che ti perseguitano: È arrivato il bidet portatile. Premi questo è tutto”, chiede una voce Spento In un video esilarante, segue un classico piano di televendite Chiamare ora!Ed è pubblicato sulla piattaforma virtuale.

Come menzionato prima, La coppia si recherà a Milano nelle prossime settimane. Cercheranno di ampliare i loro orizzonti artistici: “Vogliamo educarci ulteriormente, Dovremmo studiare per perfezionarci come cantanti e attori. L’idea è di tentare la fortuna in Spagna e visitare luoghi diversi.

Sebbene oggi scelgano di intraprendere quel percorso di carriera, concordano sul fatto che l’Argentina sarà sempre la loro casa: “Torneremo tra qualche mese a dicembre. La nostra intenzione era quella di essere nomadi all’inizio, ma il paese ci ha gettato molto a causa della nostra famiglia e dei nostri amici. Con così tanta storia, Oggi si guardano indietro e non si pentono di tutto quello che hanno fattoMa non dimenticano mai le loro radici, che li hanno aiutati a diventare dove sono oggi.