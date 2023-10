Vivi l’esperienza italiana a Malaga

IL Gastronomia italiana È senza dubbio una delle cucine più conosciute ed esportate, non è difficile trovare in ogni angolo del mondo un locale che possa avere una rappresentazione di questa cucina. Tuttavia, questo rientra in un intervallo molto ampio Cibo mediterraneoNon è così frequente che un italiano trovi un posto dove sedersi a tavola e riconosca il piatto come suo.

Questo è il caso Pizzeria UnicaGuidato da Francesco Bernardinelli: “Il Una pizzeria unica Nasce dalla mia passione per il buono e il bello che il mio paese, l’Italia, ha da offrire. Quando ho pensato di aprire un ristorante ho sempre avuto chiaro che sarebbe stato un luogo con una forte identità. Non basta essere un luogo dove servire il cibo… lasciamo vivere gli ospiti Esperienza completaSi comincia dal cibo, ma anche dal servizio molto attento, dalla musica particolare o dall’arredamento molto curato.









Per raggiungere questo obiettivo esperienziale, Bernardinelli Non è solo ma circondato da due professionisti come lui Andrea RizzoIl pizzaiolo è “un vero maestro del suo mestiere, capace di trasformare l’acqua e l’impasto in sapori inimmaginabili” e Veronica van Quincke, responsabile del servizio in camera. Per Francesco si tratta di “due esperti che hanno capito e creduto in questo progetto, cogliendone l’essenza fin dall’inizio”.

Tutto questo approccio si riassume in quella che chiamano pizza contemporanea, definita con le parole di Francesco Bernardinelli: “Una pizzeria contemporanea È il payoff del marchio UNICA ed esprime quello che volevo fare: qualcosa di diverso, qualcosa di unico.” È contemporaneo, perché vogliono completare l’offerta gastronomica di Málaga, perché non c’è altro posto: “Siamo un posto moderno, Di modaDiverso, unico e contemporaneo”.

Sebbene l’ambiente favorisca sempre una buona esperienza, a maggior ragione quando si parla di cibo, Bernardelli ha voluto fare un ulteriore passo avanti e rendere Unica Pizzeria un esempio. Cultura del cibo. In questo senso significa offrire prodotti sani, freschi, poco lavorati e dai sapori autentici: “Questo è molto importante Come mangiare sano Come mangiare delizioso Per questo proponiamo pizze diverse, a volte con accostamenti di sapori divertenti, “particolari”, così che chi non è abituato possa provare cose nuove e scoprire nuovi orizzonti per il palato.” Risultato Suscita sentimenti ed emozioni All’ora del pasto il cliente esce soddisfatto e felice.

Esempi di questo cambiamento possono essere trovati in Pizza Margherita Daltonica In questa la base è la stessa della ricetta originale, ma ha una passata di pomodorino giallo, oppure un piano che ha più seguito. Patolino è un intenditore della buona cucinaUna pizza cotta in stampo con tutti gli ingredienti aggiunti dopo la cottura, nonostante il suo diametro sia piccolo, il piacere non diminuisce affatto.