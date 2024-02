A cosa aspira l'Inter Miami con Messi e le sue stelle del campionato americano?

Messi e i suoi compagni di squadra dell'Inter Miami iniziano la stagione MLS 2024, diventando i più grandi favoriti per la vittoria del titolo. Lo farai?

Lui Club dell'Inter Miami Lo ammette e basta campionato Subordinare Multilaterale per loro.

Una squadra che l'anno scorso, quando arrivò, era irrimediabilmente in fondo alla classifica Lionel Messi, Sergio Busquets E Jordi Alba Per alzarlo come raramente si è visto in un campionato di calcio professionistico, e ora è costretto a vincere tutto, assolutamente tutto.

Suarez e Messi si ritrovano a Miami Storia ricca / Immagini Getty

E ovviamente lo è preferitoSe si considera che ora è corretto e accresciuto con la sua occupazione Luis Suarez E l'arrivo di Federico Redondo, oltre ad avere il pre-campionato più estenuante che la MLS ricordi.

Imparentato 2 correlati

Mercoledì l'Inter Miami ospita il Real Salt Lake nella partita di apertura della stagione MLS 2024 con squadre al completo.

“Le aspettative sono chiare quando hai in squadra il miglior giocatore del mondo”, ha detto alla stampa il giocatore dell'Inter Miami. Giuliano Gressel, recente arrivo dei campioni del Columbus Crew per rafforzare ulteriormente l'Inter. “Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio. Dobbiamo accettare che siamo i favoriti e imparare come affrontare questa situazione. Speriamo di iniziare bene dall'inizio”.

L'Inter Miami deve iniziare rapidamente la sua stagione per evitare che la pressione inizi a traboccare, dopo che Messi e i suoi amici hanno portato la scorsa estate alla prima incoronazione nella storia della giovane franchigia che ha raggiunto il campionato nel 2020.

ESPN+ in spagnolo LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLB, UFC, boxe, migliaia di eventi dal vivo, serie originali esclusive e molto altro. Iscriviti qui

Sono stati campioni della Coppa di Lega, un torneo che hanno praticamente vinto dall'inizio alla fine. Poco dopo, raggiunsero la finale della US Open Cup, ed erano così vicini alla qualificazione per i playoff della Eastern Conference, che nessuno sa cosa sarebbe successo se si fossero qualificati al ritmo che avevano mantenuto per quasi due mesi.

Adesso c'è più ottimismo, visto che Gerardo “Tata” Martino e i suoi ex giocatori del Barcellona sono insieme da inizio stagione per iniziare il torneo mercoledì nel ribattezzato Chase Stadium.

Ciò è stato osservato anche tra gli scommettitori.

“Messi e Miami accetteranno molte scommesse”, ha detto a ESPN via e-mail il direttore commerciale di BetMGM Seamus Magee. “Non cerchiamo di prenotare in base a ciò di cui abbiamo bisogno, ci lasciamo guidare da ciò che ci dicono i nostri migliori bookmaker.” Da allora la pressione è iniziata durante il tour pre-campionato di El Salvador, Dallas, Arabia Saudita, Giappone e Hong Kong, dove hanno vinto solo una delle sei partite. Giovedì scorso hanno chiuso in casa con un pareggio contro il Newell's Old Boys.

“Non vinceremo tutte le partite”, ha detto Martino. “Ci sono molte squadre che hanno migliorato la loro formazione e hanno avuto ottime stagioni, e non solo il Columbus (campione), che è stato fantastico. Anche altre. Non ci siamo nemmeno qualificati per i playoff.

Ha aggiunto: “Certo, ci rendiamo conto che con questa squadra possiamo fare grandi cose, ma non ci consideriamo una squadra invincibile”. “Dobbiamo restare con i piedi per terra”

Jordi Alba ha concordato che sarà un anno lungo e intenso con un numero molto elevato di partite da disputare tra MLS, Coppa di Lega e Conca Champions.

Alba ha dichiarato alla stampa di Miami: “Sì, ci sono tanti nomi di giocatori in questa squadra, ma questo non significa niente”. “Dobbiamo dimostrarlo in campo. Spero che potremo vincere tutti i titoli, ma non sarà facile”.