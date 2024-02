Con due assist di Alexis, il Liverpool ha cambiato le cose per il Luton Town

In questo giorno, mercoledì 21 febbraio Liverpool Contro di lui è stata una partita molto complicata Città di Luton Il 26 di La Premier League inglese, però, è stata segnata da una splendida prestazione dell'argentino Alexis McAllister..

L'argentino è stato il grande eroe della partita. Evie

All'11' un'azione mette a tacere Anfield. Lato sinistro, muro in area di rigore, tiro di Tahith Chong che il portiere Caoimhin Kelleher, al posto dell'infortunato Alisson, non è riuscito a respingere completamente e Chidozie Ogbeni è apparso sul secondo palo per insidiare di testa in rete.

Il colombiano Luis Diaz è stato il più pericoloso per la squadra locale, poiché ha creato diverse opzioni da gol, ma senza il tiro necessario per superare la difesa del Luton nel primo tempo.

Una delle grandi virtù della visita per giustificare il gol di vantaggio è stata la costante pressione iniziale di Klopp, costringendo ai falli e mantenendo un buon possesso palla quando lo hanno riconquistato.

All'inizio della partita c'è stata un'azione controversa con potenziale calcio di rigore per il Liverpool, per un fallo di mano in area di Mpanzo, che è stata valutata dal VAR, che ha ritenuto fosse un puro colpo di fortuna.

Con il passare dei minuti la pressione della squadra di casa sull'attacco aumenta e dopo 10 minuti pareggia.Attraverso un potente colpo di testa di Virgil van Dijk, dopo un cross di Alexis McAllister.

Due minuti più tardi, il giocatore argentino manda un altro cross che porta il punteggio sul 2-1, e Cody Jacobo trasforma il pallone nell'angolo più vicino.

La partita non perde mai intensità e al 70' arriva il terzo gol di Luis Diaz, che lo aveva cercato per tutta la partita.