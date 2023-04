Ada’s Café, uno spazio per l’inclusione di persone con disabilità a Palo Alto – NBC Bay Area 48

Ada’s Cafe è un luogo noto per offrire alle persone con disabilità l’opportunità di perseguire una vita lavorativa come tutti gli altri a Palo Alto.

Jonathan Sandoval è un piacere lavorare per questa struttura.

“Il mio lavoro è così divertente qui, posso fare il caffè”, ha detto Jonathan.

Il 27enne si è unito alla squadra poco meno di un anno fa, ma i suoi compagni di squadra hanno notato un’enorme differenza.

“Ora lo guardo più liberamente, all’inizio era più timido. Ma ora lo vedo più sicuro di sé “, ha osservato Maria Guzman, una dipendente di Ada’s Café.

Ed è che questa caffetteria non chiude le porte a ragazzi come Jonathan.

“Lo scopo di questo caffè è dare una possibilità alle persone con disabilità”, ha affermato Guzmán.

A Jonathan, residente a Redwood City, è stato diagnosticato l’autismo a 6 mesi.

“I suoi muscoli non possono essere controllati, ben controllati, si innervosisce e le sue mani iniziano a tremare”, ha spiegato Angela Magana, la madre di Jonathan.

Soffre anche di problemi di udito. Sua madre ammette che all’inizio era preoccupante come genitori, ma a poco a poco si sono resi conto che questo non sarebbe stato un ostacolo per il figlio.

“Ringraziamo Dio che siamo cristiani”, ha detto Angela, “il Signore ci ha aiutato a superarlo e credere in Lui e confidare in Lui”.

Anche se questo non significa che a volte abbia momenti difficili.

“Qui abbiamo persone che le guardano e corrono un po’ più lentamente, quindi ci sono persone che le vedono e all’improvviso dicono ‘Sei nuovo? Quindi diventano un po’ nervosi”, ha detto Guzmán.

“I bambini con disabilità, se a volte non fingono di esserlo, la gente non lo sa. Tendono a fare più pressione su di loro”, ha detto Angela.

Ma fortunatamente, Jonathan sa di avere il sostegno dei suoi coetanei.

“Ci sentiamo tutti come una famiglia”, ha detto Guzmán.

E questo mese di sensibilizzazione sull’autismo, Jonathan e sua madre hanno un messaggio per gli altri genitori:

“Non temere, questo è un processo che hanno e possono fare molto bene il loro lavoro”, ha detto Jonathan..

“Si tratta di ricercarli e chiedere loro cosa gli piace fare di più e dove si sentono bene”, ha detto Angela.