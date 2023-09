Alibaba acquisirà la sua controllata di logistica generale Cainiao per 1 miliardo di dollari

Martedì è diventato ufficiale il documento di Alibaba che prevede la quotazione della sua filiale logistica denominata Cainiao alla Borsa di Hong Kong. Se questa offerta verrà confermata, si tratterà finalmente del primo di tanti prodotti che il mercato si aspetterà nei prossimi mesi dall’azienda cinese.

Anche se i dettagli di questo processo non sono ancora noti, gli esperti stimano la società affiliata in giro 1 miliardo di dollari Anche se non sarà quotato più del 50%, metà del capitale resterà nelle mani del colosso cinese, come indicato nel documento pubblicato.

Non è l’unica filiale di Alibaba sulla rampa dell’IPO, poiché anche la sua società finanziaria Ant o il suo negozio di alimentari Freshippo si prepareranno a quotarsi da soli nel prossimo futuro, tra gli altri.

Cainiao, che significa “apprendista” in mandarino, è stata fondata nel 2013 come società incaricata del trasporto degli ordini effettuati sul suo negozio online e da lì ha iniziato ad acquisire altri clienti di consegna oltre alla propria sede e ad avventurarsi oltre la Cina verso altri paesi del sud-est asiatico. paesi., che promette di consegnare gli ordini entro 72 ore. Tuttavia, il 30% delle entrate dell’azienda è ancora legato al contratto con Alibaba. Questa IPO mira a internazionalizzare ulteriormente il marchio e a lasciare in futuro il continente asiatico, spiegano, per competere con giganti dei corrieri come DHL, FedEx o UPC.

Nell’ultimo trimestre Il suo reddito ha raggiunto i 3,2 miliardi dollari, e i suoi profitti netti ammontano a 53,5 milioni di dollari, rispetto alla perdita di 338 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti si avvicinavano ai 250 milioni di dollari.

Sul mercato azionario, venerdì le azioni di Alibaba sono aumentate di quasi il 5% quando sono emerse le prime voci, che si sono attenuate all’inizio di questa settimana con due ribassi di oltre 1 punto percentuale ciascuno. Finora quest’anno, le sue azioni sono scese del 2% a 86 dollari, ben lontano dagli oltre 300 dollari in cui aveva raggiunto il suo massimo storico.