Apple e Google concordano di “difendere” il loro accordo di ricerca contro…

Bloomberg — L’accordo tra Apple Inc. (AAPL) e Alphabet Inc (GOOGL) Google, che dichiara l’uso di Google come motore di ricerca predefinito su iPhoneinclude una disposizione in base alla quale entrambi i giganti della tecnologia “sosterranno e difenderanno” questo accordo contro le interrogazioni del governo, ha testimoniato un dirigente senior di Apple nel processo antitrust.

Vicepresidente senior dei servizi presso Apple, Eddie QIl governo degli Stati Uniti, annunciato martedì davanti alla corte federale di Washington, ha affermato che Google mantiene il monopolio nel settore dei motori di ricerca.

L’ideatore dell’ultima versione di questo accordo, Cue, ha dichiarato che la clausola di difesa reciproca è stata aggiunta su richiesta di Google. Ha aggiunto che la questione si è occupata degli avvocati della società, quindi non può parlare delle ragioni dirette per cui è stata sollevata la questione. All’epoca, l’Unione Europea stava indagando sul potere di Google nelle ricerche su Internet.

Durante la sua apparizione, questo dirigente ha giustificato l’accordo di Apple con il suo concorrente tecnologico, sostenendo che Era la soluzione migliore per gli utenti Rendi Google il tuo motore di ricerca principale.

“Non c’era certamente alcuna alternativa praticabile a cui avremmo potuto rivolgerci in quel momento”, ha detto Keogh. Ha detto: “Non so cosa avremmo fatto” se l’accordo fosse fallito.

Quando è iniziato l’accordo?

Google è diventata per la prima volta l’opzione predefinita Browser Safari nel 2002. Questo accordo è stato rivisto più volte. Il contratto è stato prorogato nel 2021, dopo che il Dipartimento di Giustizia aveva presentato il suo caso iniziale contro il dominio di Google nella ricerca l’anno precedente, ha detto Keogh.

Google paga ad Apple miliardi di dollari per questa posizione di rilievo in prodotti come l’iPhone, rendendo l’accordo particolarmente importante per il governo. La questione che il giudice deve affrontare in un processo antitrust è: Resta da vedere se il gigante della ricerca avrà fatto breccia nei dispositivi Apple a scapito dei suoi concorrenti.

Nella sua testimonianza, Cue ha sottolineato che Apple non vedeva la necessità di sviluppare un proprio strumento di ricerca perché Google era chiaramente l’opzione migliore. Ciò differisce dall’approccio dell’azienda in altre aree: competere Con Google nel suo software di mappatura e assistente vocale, nonché nei suoi sistemi operativi per telefoni e computer.

Il Dipartimento di Giustizia ha mostrato un’e-mail del 2016 in cui Q diceva al CEO di Apple: Tim Cook, Che l’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai Non ero d’accordo con la condivisione delle entrate proposta da Apple. Quando un avvocato del Dipartimento di Giustizia chiese a Q se Apple si sarebbe ritirata dalle trattative, Q disse di non aver preso seriamente in considerazione la questione, ma che Apple avrebbe potuto creare un proprio motore di ricerca.

Parte della testimonianza di Keough questo martedì Era chiuso al pubblico Perché include informazioni aziendali interne che Apple e Google vogliono mantenere segrete.

Secondo una persona a conoscenza della testimonianza prevista, Cue avrebbe dovuto testimoniare che Apple ha accordi di ricerca con altre società, che forniscono opzioni non predefinite integrate nel browser Internet Safari. Ciò include Bing, Yahoo, DuckDuckGo e Ecosia di Microsoft (MSFT). Simile al suo accordo con Google e Apple Ottieni una quota delle entrate pubblicitarie generate quando gli utenti selezionano questi motori di ricerca come scelta principale in Safari.

La settimana scorsa, il responsabile del machine learning di Apple ha dichiarato: Giovanni GiannandreaHa anche testimoniato. Il dirigente, che ha guidato le operazioni di ricerca di Google prima di unirsi ad Apple nel 2018, ha sottolineato una nuova funzionalità in iOS 17 e iPadOS 17 (l’ultimo software che funziona su iPhone e iPad) che consente agli utentiImposta un motore di ricerca predefinito diverso Per la navigazione privata. Ciò significa che i consumatori possono passare più facilmente da Google a un’altra opzione.

Il caso è Stati Uniti contro Google, 20-cv-3010, Corte distrettuale degli Stati Uniti, Distretto di Columbia.

