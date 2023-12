Allerta Onu sull’impatto degli investimenti privati ​​sulla natura

Questa cifra equivale al 7% del prodotto interno lordo mondiale, secondo il rapporto presentato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), negli Emirati Arabi Uniti.

La ricerca analizza e quantifica per la prima volta i flussi finanziari privati ​​che hanno un impatto diretto sulla natura, anche se la cifra di 7mila miliardi di dollari è probabilmente una sottostima, perché affronta solo gli impatti diretti, sottolineano gli autori.

L’analisi ha identificato cinque settori che incidono in modo più negativo sui flussi finanziari, tra cui l’edilizia, i servizi elettrici, il settore immobiliare, il petrolio e il gas, nonché il cibo e il tabacco.

Questi settori hanno contribuito per circa il 16% al totale dei flussi di investimento nell’economia.

Tuttavia, il 43% dei finanziamenti che hanno danneggiato la natura erano legati alla distruzione di foreste, zone umide e altri habitat naturali.

Inoltre, i sussidi globali ai consumatori di combustibili fossili sono raddoppiati tra il 2021 e il 2022, passando da 563 miliardi di dollari a 1,16 trilioni di dollari.

L’Agenzia internazionale per l’energia stima una spesa aggiuntiva di 500 miliardi di dollari per ridurre i costi energetici nel 2022, di cui circa 350 miliardi solo in Europa.

I prezzi del gas e dell’elettricità sono raddoppiati con l’attuazione di politiche volte a proteggere i consumatori dall’aumento dei prezzi dei combustibili fossili.

Per quanto riguarda l’agricoltura, il rapporto indica che i sussidi dannosi per l’ambiente rappresentano più di 345 miliardi di dollari.

L’analisi di 54 paesi ha stimato che il sostegno totale ricevuto dal settore agricolo ammontava a 817 miliardi di dollari all’anno tra il 2019 e il 2021, principalmente per sostenere i produttori.

Secondo l’UNEP, sono necessari massicci sforzi per aumentare i finanziamenti e ridurre la spesa per finanziamenti negativi per la natura per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Rio di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius.

Allo stesso modo, prevenire la perdita di biodiversità e mantenere protetto il 30% delle terre e dei mari, oltre a raggiungere la neutralità del degrado del suolo entro il 2030.

Gli investimenti passivi annuali nella natura sono più di 30 volte superiori ai finanziamenti per promuovere un clima stabile e terre e natura sane, ha affermato in un comunicato stampa Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma ambientale delle Nazioni Unite.

