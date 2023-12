Amelia Bono e Manuel Martos lasciano la Spagna per Natale con i loro figli: il loro strano piano

Attrezzatura divina 27/12/2023 19:16

Amelia Bono e Manuel Martos amano i progetti in Italiainstagram

Il Natale è il momento perfetto per approfittare di grandi affari con la famiglia, gli amici e la persona amata occasionalmente o per regali di Natale anticipati. Questo è il caso Amelia Bono e Manuel MartosColoro che hanno trascorso alcuni giorni vacanza E il collegamento con il viaggio è interrotto Roma.

Lo scherzo divertente di Amelia Bono a Manuel Martos durante un pranzo in famiglia

Progetti Martos-Bono nella capitale d'Italia

Così come Amelia aveva già informato i suoi follower su Instagram del suo progetto “pomeriggio di Natale” con il marito e la sua cerchia ristretta su una terrazza a Madrid, ora, dopo le date originariamente fissate, ha pubblicato un video. Famiglia all'aeroporto Vai in Italia e diventa un uomo d'affari Ha ballato “di gioia”. Sulle note di “All I Want for Christmas” di Mariah Carey.

Poco dopo, dall'aereo, ha pubblicato un'altra foto di se stessa, suo figlio Jaime e “zia Anita” che giocano a tris prima di arrivare nella capitale italiana, dove ora si godono ciò che il posto ha da offrire con un itinerario. L'influencer si è preparata ed è andata in onda come al solito quando ha fatto le valigie ed è partita per un altro Paese.

La prima tappa della giornata è il quartiere bohémien Trastevere, è conosciuto come rappresentante vivente dello spirito di Roma, che non potrebbe essere altrimenti, per i suoi ristoranti tipici: le sue trattorie e gli asteri. Ecco perché, tra escursioni e monumenti, Amelia, Manuel e il resto dei loro compagni hanno colto l'occasione per rilassarsi e degustare la gastronomia.terrazza'.

Amelia Bono e Manuel Martos in Italiainstagram

La nuora di Raffaello Foto con suo marito In cui entrambi hanno gustato un bicchiere di vino e una birra. 14 ristoranti.

Viaggiare è una tradizione natalizia

Anche se questa non è la prima volta che la coppia decora la propria casa con un grande albero per rappresentare le festività. I suoi quattro figli sono Jorge, Manuel, Gonzalo e JaimeHanno scelto di trascorrere qualche giorno fuori casa durante il periodo natalizio.

Dodici mesi fa, come i migliori viaggiatori, Manuel e Amelia visitarono con la loro famiglia una spiaggia paradisiaca a giugno, dopo una pausa di un anno.