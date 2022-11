Analisi: I democratici hanno segnato un pareggio elettorale a sorpresa

Con il vento contrario e sotto il peso della storia, i Democratici stabiliscono una relazione difficile con i repubblicani in un sorprendente giorno delle elezioni di medio termine.

Molti democratici sono entrati nel giorno delle elezioni riflettendo sulla gravità delle loro perdite e pensando a come spiegarle. Entro mercoledì, si sono mossi rapidamente per adottare una posizione ottimistica secondo cui avrebbero potuto mantenere un voto a maggioranza al Senato, celebrare le vittorie in gare chiave in diversi stati e sapere che il controllo della Camera deve ancora essere annunciato.

I repubblicani non avevano altra scelta che lamentarsi della “qualità dei loro candidati”. Molti di loro si sono rifiutati di ammettere le sconfitte nelle competizioni che l’Associated Press ha annunciato a favore dei loro avversari.

Potrebbero passare settimane prima che i numeri finali siano noti. C’è ancora una possibilità per i repubblicani di assumere il controllo unificato del Congresso, ridimensionando immediatamente le ambizioni del presidente Joe Biden per i prossimi due anni. Le profonde divisioni politiche del Paese erano aperte a tutti.

I Democratici avevano molto da festeggiare al mattino. Ma mentre i repubblicani sospiravano di sollievo e di vittorie insoddisfatte, c’erano problemi più grandi che entrambe le parti dovevano affrontare – e presto.

Da parte repubblicana, Donald Trump e le sue politiche cariche di cospirazione sono state ancora una volta smascherate come un problema, questa volta probabilmente impedendo al suo partito di ottenere più vittorie alle elezioni nazionali. Invece di celebrare uno tsunami rosso mercoledì, i repubblicani stavano affrontando un nuovo round di lotte intestine per il ruolo di Trump all’interno del Partito Repubblicano e l’ondata rossa che non è mai avvenuta.

“Tutti i repubblicani del paese si sono svegliati questa mattina in preda al panico”, ha detto lo stratega repubblicano David Urban, un ex consigliere di Trump. “Vivi per Trump. Muori per Trump”.

Fino a che punto sarà questa valutazione sfuggente sarà noto nelle prossime settimane, a partire da martedì prossimo, giorno in cui Trump ha promesso un “grande” annuncio. La maggior parte delle prove disponibili mostra che rimane la figura più influente nel suo partito.

Dato il contesto politico ed economico, martedì non sarà difficile per i repubblicani ottenere vittorie significative. I sondaggi d’opinione hanno mostrato che gli elettori erano estremamente pessimisti sullo stato dell’economia e sulla direzione del paese. I tassi di accettazione di Biden erano scarsi. La storia ha fornito chiare indicazioni che il partito alla Casa Bianca sarebbe stato l’obiettivo del malcontento degli elettori.

Ma i candidati che avevano il sostegno di Trump hanno fallito in diversi stati chiave.

In Pennsylvania, i democratici hanno vinto le gare al Senato e al governo contro un paio di lealisti di Trump che si sono schierati con le sue bugie sulle elezioni del 2020, e il democratico John Fetterman è stato in grado di lasciarsi alle spalle le sue preoccupazioni per la sua salute e le sue politiche. Trump ha scelto tra diversi candidati alle primarie. Doug Mastriano, un sostenitore di Trump, si stava dirigendo verso una perdita sbilenca nella corsa al governatore.

La rappresentante del Colorado Laraine Poibert, uno dei principali sostenitori di Trump al Congresso, stava ancora combattendo una battaglia serrata mentre i voti finali venivano conteggiati.

La situazione era più o meno la stessa in Georgia, dove la selezione di Trump per il Senato, l’ex star della NFL Hershel Walker, era effettivamente legata al senatore democratico Raphael Warnock anche dopo che il governatore repubblicano Brian Kemp, al quale Trump si oppose, vinse facilmente la rielezione.

“Ovviamente abbiamo perso gare che avremmo dovuto vincere perché Trump ha scelto i candidati sbagliati”, ha detto lo stratega repubblicano Alex Conant. “La Georgia doveva essere enfatica.”

“La sfida per Trump è che con ogni sconfitta, l’opposizione a lui diventa più forte”, ha aggiunto.

In effetti, lo era. Con i candidati sostenuti da Trump che vacillano, il governatore della Florida Ron DeSantis, un potenziale contendente presidenziale del 2024 che non ha avuto il sostegno dell’ex presidente, ha ottenuto una clamorosa vittoria.

Ma per i Democratici, una notte elettorale non così male non è la stessa di una notte molto buona.

Con diverse gare importanti ancora da decidere, il Partito Repubblicano può ancora controllare la Camera dei rappresentanti per i prossimi due anni della presidenza di Biden. Con lui il Partito Repubblicano può bloccare il passaggio di alcune importanti iniziative, avviando al contempo indagini indipendenti e persino processi politici.

E mentre i Democratici hanno evitato un’esplosione politica, alcuni dei posti che hanno perso hanno rivelato profonde divisioni nella coalizione operaia ed etnicamente diversificata che li ha portati fianco a fianco alla vittoria per anni. Potrebbero volerci settimane o addirittura mesi prima che si conosca l’entità di queste divisioni, ma non c’è dubbio che esistano.

Un chiaro esempio è la contea di Miami-Dade, nel sud della Florida, un luogo ispanico che per anni è stato una roccaforte democratica ma che il repubblicano DeSantis ha vinto sulla strada per la rielezione. Senza Miami-Dade, i Democratici avrebbero poche possibilità di vincere in un paese che non ha una chiara preferenza politica nelle elezioni presidenziali.

“Questa è la verità. C’è un mondo di latini e afroamericani che votano repubblicano ai massimi livelli per vari motivi”, ha detto il sondaggista democratico John Anzalone, che include Biden tra i suoi clienti.

I democratici hanno anche perso collegi elettorali nella periferia di New York e in Virginia. In altre aree, i suoi candidati hanno ottenuto vittorie limitate in luoghi che Biden ha vinto facilmente. Hanno perso le comunità ispaniche del Texas meridionale. Hanno perso le aree della classe operaia del Midwest, incluso l’Ohio, dove il democratico moderato Tim Ryan non è stato in grado di sconfiggere il repubblicano JD Vance, che aveva il sostegno di Trump.

Nel complesso, molti democratici hanno lottato per trovare un messaggio chiaro e convincente, passando dall’aborto all’economia, alla sicurezza sociale e di nuovo all’aborto.

Anche prima della chiusura delle urne, il gruppo della Terza Via, guidato dai Democratici moderati, ha lanciato un minaccioso avvertimento sull’entità del danno al marchio del partito.

“Sebbene possa essere confortante attribuire qualsiasi perdita elettorale di medio termine solo alle tendenze storiche … c’è una questione molto più profonda che viene affrontata”, ha scritto Third Way in una nota. “In definitiva, non c’è modo per i Democratici di costruire e sostenere coalizioni vincenti senza riparare il loro marchio danneggiato, anche in un’epoca in cui i candidati repubblicani sono sempre più radicalizzati e i diritti fondamentali delle donne vengono votati”.

Nonostante queste preoccupazioni, la storia suggerisce che i Democratici avrebbero dovuto avere una giornata molto peggiore.

Il Partito Repubblicano di Trump ha perso 40 seggi alla Camera durante le elezioni di medio termine del 2018. Il partito dell’ex presidente Barack Obama ha perso 63 seggi nel 2010. Risalente al 1934, il partito della Casa Bianca ha perso in media 28 seggi alla Camera e quattro al Senato.

“Non possiamo lasciare che vincano i lamentatori e i codardi”, ha detto Anzalon. “Se ti sei imbattuto in ostacoli storici e avresti dovuto subire una grossa perdita, ma hai reso quelle gare incredibilmente vicine, ci sono molte gare importanti in cui il messaggio dei Democratici sta avendo un impatto”.