Apple avrà un evento a sorpresa: lancerà nuovi prodotti, quando sarà?

L’azienda tecnologica ha annunciato che lunedì 30 ottobre terrà un evento virtuale “a sorpresa” e che, a differenza di quanto fa abitualmente il marchio, non avrà come ospiti imprenditori, giornalisti o creatori di contenuti. Sebbene Apple non abbia rivelato i nuovi prodotti che verranno annunciati durante l’evento, molti media internazionali affermano di sapere di cosa si tratta.

L’evento si chiama “Scary Fast” e si svolgerà alle 20:00 in Columbia. “Preparatevi per una serata emozionante. Preparatevi per una serata speciale”, ha scritto l’azienda in un post sul suo account X.

Cosa lancerà Apple durante l’evento?

Anche se non c’è alcuna certezza, secondo la rivista GQ ci sono diversi indizi su cosa Apple potrebbe annunciare durante l’evento. Innanzitutto c’è il chip M3Che promette di diventare una pietra miliare nello sviluppo dei chipset del marchio per computer e tablet. Come annunciato in altre occasioni dall’azienda, ciò porterà a notevoli miglioramenti nelle prestazioni di questi dispositivi.

Anche Mark Gurman, conosciuto come “il giornalista che conosce meglio Apple al mondo”, secondo la rivista economica americana Business Insider, afferma da tempo che il processore M3 verrà lanciato questo mese. Tuttavia, i media internazionali ritengono che l’azienda non farà tali annunci durante un evento virtuale.

D’altra parte, l’esperto di tecnologia aveva detto che l’azienda avrebbe lanciato i suoi nuovi dispositivi Mac il 30 o 31 ottobre di quest’anno, prima che l’azienda annunciasse l’evento entro quelle stesse date. Quindi è possibile che le previsioni di Gorman finiscano per avverarsi e Apple avvii un deposito Il nuovo iMac da 24 pollici, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e M3 Max.

I tanto chiacchierati cavi USB-C colorati saranno probabilmente annunciati durante il lancio dell’iPhone 15, ma non saranno mai messi in vendita, secondo QG.

