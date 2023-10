“Stanno cercando di uccidere il gioco?” Nuova polemica in Mortal Kombat 1 a causa dell’introduzione di un gioco Fatality a pagamento per Halloween – Mortal Kombat 1

Sebbene l’ultima patch del titolo includa contenuti relativi alle vacanze, i fan hanno criticato questa opzione nel Premium Store

Halloween È proprio dietro l’angolo, quindi gli sviluppatori di videogiochi stanno aggiornando i loro giochi con notizie riguardanti la notte più spaventosa dell’anno. NetherRealm Studios ha recentemente ampliato la sua portata Combattimento mortale 1 Aggiunti diversi dettagli riferiti alla festività di fine ottobre, ma la community ha addebitato contenuti specifici: Il pagamento muore Che può essere acquistato tramite il negozio in evidenza.

Ancora Prezzo sconosciuto Da questa aggiunta, NetherRealm Studios spera di lanciarlo nel Premium Store il prossimo venerdì 27 ottobre. In effetti, c’è chi spera che i creatori diano via questa misteriosa abilità gratuitamente, ma Note sulla patch già pubblicato sul sito di Mortal Kombat 1, scompone questa teoria con una semplice scelta di parole.

In questo senso, la patch aggiungerà una “versione Halloween di Cage’s Mansion”, Disponibile gratuitamente Per tutti i giocatori.” Per quanto riguarda il nuovo movimento di combattimento, le note pubbliche indicano che l’aggiornamento includerà “Fatality di Halloween, che È disponibile nel negozio in evidenzaCosì, l’assenza della parola “gratuito” nella voce dedicata al nuovo gioco Fatality di Mortal Kombat 1, ha fatto arrabbiare molti giocatori su Internet. Infatti, un utente Reddit EmotionalAide6932 ha scritto un post dicendo che la nuova mossa di NetherRealm Studios è “ridicola”: “Capisco l’idea dietro i costumi nel Premium Store, ma la Fatality a pagamento è troppo. L’NRS sta cercando di uccidere il gioco prima del 2024?La sezione dei commenti coincideva con l’opinione dello scrittore del blog, con molti giocatori che incitavano ad un boicottaggio su larga scala.

Quali saranno i contenuti di Halloween in Mortal Kombat 1?

Oltre alla controversa morte e alle modifiche alla Cage’s Mansion, la patch di Halloween di Mortal Kombat 1 include anche Alcune variabili aggiuntive negli scenari Dal gioco. E non è tutto, perché NetherRealm Studios approfitta del lancio di questo aggiornamento per implementarlo Un bel mucchio di patch Ciò influisce, tra le altre cose, sia sui personaggi giocabili che sulle modalità di gioco.

