Audi RS3 supera i 650 CV e accelera fino a 300 km/h

Poco meno di un anno fa lo era Audi RS 3 Performance Editionun’edizione limitata in cui il marchio ha contribuito a migliorare le prestazioni di una delle edizioni gli sport amato Più potente, includendo non solo una leggera modifica del motore (passando da una distribuzione di 400 CV a 407 CV), ma anche modifiche a gran parte del suo motore Meccanica.





Si è scoperto che erano i ragazzi dell’officina mtmE specializzato in Regolare Modelli di marca ad anellonon erano contenti della Special Edition, o almeno così sembrava, perché decisero di sporcarsi le mani e fare La sua versione potenziata della RS3, La modella che due anni fa ha battuto il record di essere La berlina più veloce del Nürburgring .





Audi RS3 by MTM: caratteristiche principali









Il negozio tedesco ha preso la berlina RS3 e l’ha spinta a numeri mai visti prima nella sua attuale generazione. A motore Cinque cilindri turbo da 2,5 litrimt Ha cambiato il suo collettore di aspirazione e messo a punto la ECU, proprio come in trasferirsi, A Potenza e coppia aumentate senza causare complicazioni.





Di conseguenza, il RS3 Passa da 400 CV e 499 Nm di coppia a 653 CV e 750 Nm; A Accelerazione da 0 a 100 km/h a 3,8 secondi in su 3.2 (fino a 200 km/h, in 9,4 secondi), oltre a raggiungere a velocità massima Limitata elettronicamente a 250 km/ha 300 chilometri all’ora.





Oltre al gruppo propulsore, la RS3 R (come la chiamava l’officina) include a Scarico in acciaio inox con catalizzatore sportivo; nuovo commentomarca KW, e ha lavorato per ridurre il gioco dell’unità, oltre a a editore fibra di carbonio





Come si può vedere dalle immagini, il al di fuori Dalla RS3 ha anche ottenuto:





Finiture grigie (“Kemora Grey”) con strisce dorate

separatore Diffusore posteriore in fibra di carbonio

Cerchi d’oro da 20 pollici

Distintivo MTM





Quanto a dentroLui RS3R Ha rivestimenti in Alcántara e vari dettagli in fibra di carbonio. Inoltre, include decalcomanie specifiche del modello sui sedili.





Preparati per questo Audi RS3R costo ca 40 mila dollari, tra il costo delle parti ($ 29.831) e l’installazione ($ 9.803). Vale la pena notare che RS3 Berlina vendere più di $ 25.000almeno in Europa.





Cosa ne pensi del lavoro di MTM? Cosa vuoi cambiare?