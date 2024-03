Bitcoin inizia il mese del “dimezzamento” con un rimborso di 70.000 dollari

Gli investitori in criptovaluta si stanno preparando per il grande evento di questo mese, Il “dimezzamento” di BitcoinSi tratta di un evento che avvicina la fase di ripresa della criptovaluta, che ha riconquistato i 70.000 dollari dopo il crollo subito dopo aver raggiunto il livello più alto di sempre.

(Leggi: Chiavi per gli investitori: come acquistare dollari digitali in modo responsabile?).

Anche se la data esatta non è ancora nota, gli analisti prevedono che l’“halving” – che dimezzerà la ricompensa ricevuta dai “miner” Bitcoin – avrà luogo tra l’8 e il 22 aprile.

Questo evento si verifica ogni 210.000 blocchi estratti. Poiché ogni blocco viene estratto in media entro 10 minuti, gli analisti stimano che ciò avvenga circa ogni quattro anni.

(Vedi: Bitcoin: cos'è un “dimezzamento” e cosa accadrà alla criptovaluta dopo i suoi prezzi record.)

In questa occasione, l’“halving” arriva in un momento di indecisione per la criptovaluta. Dopo aver raggiunto il massimo storico di 73.798 dollari il 14 marzo, Bitcoin ha perso terreno ed è sceso a 60.800 dollari, il suo minimo annuale, il 20 marzo. Dato questo forte calo, gli analisti di Freedom Finance hanno notato che il “dimezzamento” potrebbe essere già stato scontato dal mercato, e hanno notato che a volte, quando gli eventi rilevanti sono prevedibili, gli investitori tendono a “vendere in base alle notizie..

(Anche: Bitcoin, in ascesa: la storia del record e della caduta della criptovaluta).

Questo comportamento (che riproduce il tipico consiglio “comprare sulle voci, vendere sulle notizie”) avrebbe spinto gli investitori a liquidare le proprie posizioni, il che potrebbe spiegare il calo dei prezzi registrato in quei giorni di marzo. Qualcosa di simile è accaduto nel gennaio 2024, quando il tanto atteso lancio degli Exchange Traded Fund (ETF) legati al prezzo spot del bitcoin ha portato a una diffusa svendita..

