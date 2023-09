Brasile, Italia e Porto Rico si uniscono in una giornata di sorprese ai Mondiali di basket

Madrid, 1 settembre (Europa Press) –

Mentre Spagna, Canada, Serbia e Repubblica Dominicana sono rimaste imbattute nella prima giornata degli ottavi dei Mondiali in Giappone, Indonesia e Filippine, gli Stati Uniti hanno già perso la prima partita contro il Montenegro (85-73), Lituania, Slovenia e Germania Ai quarti di finale.

Il Gruppo L e io siamo in lotta dopo che le squadre spagnola, canadese, serba e dominicana hanno perso rispettivamente contro Lettonia, Brasile, Italia e Porto Rico, quindi i biglietti per i quarti di finale verranno decisi domenica.

Il Brasile ha sorpreso il Gruppo L dopo la sconfitta per 69-74 dei campioni in carica della Spagna contro la Lettonia, seguita da una vittoria per 65-69 sul Canada, così come la Lettonia.

Pur essendo imbattuta in questo turno, la squadra nordamericana guidata dallo spagnolo Jordi Fernandez ha lasciato spazio ai dubbi contro un avversario ostico, che è stato eliminato dalla sconfitta e ha iniziato bene, resistendo al potente attacco canadese (13-16). Tuttavia, il Canada si è ripreso, dominando il secondo quarto (24-11) e conducendo comodamente all’intervallo (47-37).

Dopo aver attraversato gli spogliatoi, il Brasile è stato ancora una volta molto attento in difesa e ha impedito al rivale di mettersi a suo agio. Il Canada non ha trovato la curva facile, ha mantenuto 28 punti nel secondo tempo, e da lì la squadra sudamericana è ripartita, confermata da un ottimo quarto (13-24). Le vincenti di Spagna-Canada e Brasile-Lettonia accederanno ai quarti di finale questa domenica.

Lo stesso scenario si presenta nel Gruppo I, dove tutto si deciderà negli scontri tra Serbia e Repubblica Dominicana e Italia e Porto Rico. La squadra serba, come all’ultimo Eurobasket, si è scontrata contro l’Italia (76-78) e si è conclusa con uno scontro centroamericano con il portorico dominicano (97-102).

Serbia e Italia hanno avuto una partita equilibrata e molto emozionante, anche se la squadra di Svetislav Besic sembrava avere il controllo dopo aver dominato il terzo quarto 60-44. Gli uomini di Gianmarco Bossecco, guidati da Simone Fontecchio (30 punti), non si sono arresi e hanno firmato il 2-15, con tutte le opzioni intatte. Gli italiani sono balzati, prendendo i primi cinque e favorendoli per aggiungere una vittoria chiave.

In un’altra partita, la Repubblica Dominicana ha subito la sua prima sconfitta in Coppa del Mondo contro il Porto Rico in una partita davvero impressionante in cui l’attacco ha prevalso sulla difesa, con una menzione speciale per Karl-Anthony Downs, autore di 39 punti e 10 rimbalzi. e Tremont Waters (37). I dominicani sono andati avanti 84-76 nell’ultimo quarto, ma poi Waters si è messo in moto per mantenere la sua squadra con i piedi per terra e chiudere la vittoria.

Gli Stati Uniti incontrano l’opposizione in Montenegro

Il resto del girone non è stata una sorpresa, con gli Stati Uniti che sono rimasti imbattuti ma questa volta hanno perso 85-73 ma hanno dovuto lavorare fino alla fine contro un Montenegro duro e ‘battaglia’.

I montenegrini, guidati da Nikola Vucevic (18 punti e 16 rimbalzi), vengono battuti per i primi 20 minuti e passano in vantaggio all’intervallo (37-38), ma gli uomini di Steve Kerr continuano dopo aver attraversato gli spogliatoi senza molta intelligenza. Non temere e assicurati il ​​tuo biglietto per i quarti di finale.

L’imbattuta si giocherà il primo posto nello scontro contro i campioni olimpici della Lituania, che si è qualificata per i cross dopo aver eliminato la Grecia, che aveva Rogas Jokoupides (19 punti) e Ignas Prestigis (18) e un secondo tempo che ha lasciato la squadra ellenica a 24 punti. .

Nel Gruppo K, infine, la qualificazione ai quarti di finale è stata confermata anche per Slovenia e Germania, le altre due squadre rimaste imbattute dopo aver sconfitto rispettivamente Australia (91-80) e Georgia (100-73).

Sloveni e australiani si sono incontrati di nuovo dopo la vittoria in mare nella lotta per il bronzo a Tokyo 2020, ma questa volta la gioia è andata al rivale guidato da Luka Doncic, anche se aveva una versione più ‘terrena’ con 20 punti, 7 rimbalzi. e 6 assist, Josh Gidde è stato il miglior realizzatore della partita con 27 punti.

I campioni d’Europa del 2017 sono usciti troppo forti, ma l’Australia ha mostrato pazienza e duro lavoro per arrivare a due punti all’inizio dell’ultimo quarto. Lì, la Slovenia ha accelerato il ritmo e ha concluso la partita con un parziale di 15-2 escludendo la rivale.

Dal canto suo, la Germania non ha avuto troppi problemi contro la Georgia, che dopo aver resistito fino all’intervallo (43-41) non è riuscita a tenere il passo della rivale nella ripresa, chiudendo con un devastante 57-32. A giocarsi il primo posto saranno tedeschi e sloveni.