Brasile: Lula viene operato con successo all’anca

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico all’anca venerdì, secondo quanto riportato dai media internazionali.

Lola sta già camminando e facendo fisioterapia nella sua stanza dopo l’operazione in cui le è stata impiantata una protesi all’anca. Racconta un’agenzia Evie.

Inoltre, il presidente si sta anche riprendendo da un intervento di chirurgia plastica per rimuovere la pelle in eccesso sulle palpebre, hanno detto sabato i suoi medici.

“Ha trascorso la notte in stalla, la mattina ha camminato e ha fatto esercizi di fisioterapia”, si legge nel bollettino medico pubblicato oggi, sabato, dall’ospedale siro-libanese di Brasilia, dove il leader progressista dovrà restare almeno fino a martedì, secondo il media. Spagnolo.

La nota aggiunge che il presidente, che compirà 78 anni a ottobre, si trova ancora in ospedale in una stanza privata sotto la cura delle équipe mediche arrivate da San Paolo per condurre gli interventi. Il bollettino non chiarisce se ci siano effettivamente delle aspettative di uscita.

(4) Se non fosse per

Processi

Lula è stato sottoposto ad una “artroplastica totale dell’anca”, cioè alla sostituzione delle articolazioni dell’anca con protesi in titanio, per correggere i problemi alla testa del femore destro causati dall’osteoporosi, che gli causavano dolori costanti, ogni volta più forti, dettagli Evie.

Il presidente lamentava un dolore che rendeva difficile la mobilitazione e lo faceva sentire male sin dalla campagna elettorale dell’ottobre 2022, in cui sconfisse l’allora presidente Jair Bolsonaro.

Il capo dell’équipe medica che lo ha curato, Roberto Khalil Filho, ha dichiarato che il presidente ha approfittato del fatto che sarebbe stato sottoposto ad anestesia generale a causa dell’operazione all’anca per sottoporsi anche a un intervento di chirurgia plastica sulle palpebre di entrambi gli occhi, noto come blefaroplastica. Per rimuovere la pelle in eccesso intorno agli occhi.

Recuperare con il lavoro

Il leader progressista, che ha assunto il suo terzo mandato come presidente del Brasile a gennaio, dovrà rimanere in ospedale almeno fino a lunedì o martedì, prima di lasciare l’ospedale, dopodiché dovrà continuare le cure al Palazzo La Alvorada, la sua residenza ufficiale. . .

Secondo quanto riferito dalla presidenza brasiliana EvieIl processo di recupero richiederà “tra tre e quattro settimane”, durante le quali il presidente sarà “in grado di svolgere normalmente i suoi compiti” e non avrà bisogno di delegare responsabilità al vicepresidente Geraldo Alckmin.

Tuttavia, dovrà affrontare alcune restrizioni di movimento durante il riposo, periodo in cui i suoi medici lo aiuteranno, e nei primi giorni dovrà camminare con l’aiuto di un deambulatore, dice l’agenzia spagnola.

Una volta guarito, Lula riprenderà il suo programma internazionale con un viaggio previsto per l’inizio di novembre. In quella data parteciperà alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) del 2023, che si terrà negli Emirati Arabi Uniti.