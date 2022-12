Caballero scompone l’architettura del “Bardot”

CITTÀ DEL MESSICO (AP) — Per lo scenografo premio Oscar Eugenio Caballero, parlare di Città del Messico ha inevitabilmente a che fare con scale monumentali, perché una città di oltre nove milioni di abitanti lo richiede.

“Se vuoi prenderlo, devi anche suonare le scale”, ha detto in un’intervista tramite videochiamata dalla capitale messicana in particolare, riguardo alla premiere del film questo venerdì su Netflix in tutto il mondo dopo che è passato nelle sale.

Bardo, l’ultimo film di Alejandro G. Iñárritu, ha soddisfatto le aspettative fin dall’annuncio della sua uscita in quanto è stato il primo film del regista ad essere girato nel suo paese d’origine in quasi due decenni. Al suo ritorno, il regista ha cercato di farlo in grande stile.

Le scale colossali non erano solo le dimensioni, ma il tempo che volevano mostrare, attraversando i diversi secoli della loro storia, dallo scontro tra messicani e spagnoli fino ai giorni nostri. Anche nei diversi decenni del secolo scorso in cui vive il protagonista Silverio Gama (Daniel Jimenez Cacho).

“Era molto importante per me che riflettesse l’architettura di questo paese e la storia di questo paese”, ha detto Caballero, che nella sua carriera ha ricevuto un Academy Award per la scenografia per Il labirinto del fauno ed è stato nominato per la sua produzione. Lavoro di progettazione su “Roma” di Alfonso Cuaron. “La follia dell’architettura in questa città è sorprendente.”

Tra gli edifici e i siti storici mostrati nel film, il titolo completo “Bardot. Datazione errata di alcuni fatti”, è lo Zócalo nei suoi dintorni che Moctezuma e Hernán Cortés incontrarono all’inizio della conquista. Ci sono anche edifici coloniali del s. XVI e XVII, il castello di Chapultepec, la cui costruzione iniziò nel 1785, così come come quartieri art deco (quartieri) Come né Condesa né Roma.

“Gli anni ’70, ’80, ’90, 2000 e le cinque decadi che Silverio ha vissuto insieme sono stati tutti mescolati insieme”, ha aggiunto Caballero. “È tutto inserito nel film in un certo senso.”

Per raggiungere la loro missione, hanno girato in modo “ibrido” tra location e set reali combinati con effetti visivi. Il castello di Chapultepec, ad esempio, è un edificio storico, ma il film ricrea la battaglia dei Ninos Heroes (studenti che combatterono contro l’esercito americano nel 1847), tra cui Juan Escutia, che si lanciò con la bandiera messicana, come era necessario Realizzare una replica in scala di una parte dell’edificio.

“È un onore e un privilegio poter girare in un ambiente così meraviglioso e con una tale carica storica”, ha detto Caballero. “Abbiamo costruito questa torre di Chapultepec in un parcheggio in modo da poter filmare Juan Escutia e poi mettere insieme digitalmente questa replica, era un’enorme replica a grandezza naturale alta (circa) 10 metri”.

Nello Zócalo, Silverio si imbatte in una piramide di cadaveri indigeni in cima alla quale c’è Cortés.

“Non potevamo metterlo nello Zócalo, è impossibile girare lì”, ha detto il designer. “Siamo riusciti a scaricare una parte dello Zócalo e l’altra l’abbiamo scaricata digitalmente… Per creare l’ambiente digitale, abbiamo iniziato con foto reali degli edifici intorno a noi e poi siamo andati in un forum per costruire questo ‘dipinto’ (foto) di corpi preispanici”.

Un altro esempio del livello di dettaglio che avevano nella produzione è una scena in un aeroporto in cui Silverio discute con un agente dell’immigrazione americano. L’aeroporto è stato creato interamente attraverso la magia dei film in un centro commerciale messicano semi-abbandonato per creare uno spettacolo che la sicurezza in un vero aeroporto non potrebbe rimuovere. Mettono lampade, fasce per borse, divisori e moduli. Ha detto: “Abbiamo costruito un aeroporto”.

Ad un certo punto, Silverio è andato a una festa in suo onore presso la famosa sala da ballo del California Dance Club nella capitale messicana. In questo caso hanno girato nella camera reale, ma l’hanno ricoperta con circa 600 specchi e l’hanno rinforzata per accogliere sul palco gli attori e decine di comparse.

“È tutto per le centinaia, per poter avere quella coreografia in quel momento, che per me è un momento decisivo nel film”, ha detto Caballero.

Il film è raccontato attraverso gli occhi di Silverio, che ha alterato la sua coscienza, quindi hanno dovuto anche creare una sorta di fantasia continua in cui accadono cose davvero surreali: un giorno il suo appartamento sembra pieno di sabbia e quando apre la porta si rende conto che è nel deserto.

“Non è digitale, abbiamo portato la contea per 3.000 chilometri fino a Baja (California) per poterla mettere in mezzo al deserto, per poter avere la luce e quel momento speciale di Silverio che esce nel deserto per ritrovare se stesso ”, ha detto Caballero.

Silverio ha una carriera di successo come giornalista e documentarista negli Stati Uniti, ma non si sente come se fosse di lì. Ha lasciato il Messico più di dieci anni fa e quando torna scopre che le cose sono cambiate. Per questo neanche lui si trova molto a suo agio nel suo paese, d’altronde i suoi figli sono piccoli e affrontano il padre che lo interroga, anche alla festa in California si separa da tutti.

“Mi piaceva molto l’idea che Silverio fosse sempre a disagio in alcuni punti, e non ha mai smesso di esserci”, ha detto Caballero. “Ci ha anche dato istruzioni su come usare questi simboli. Gli oggetti non sono dove dovrebbero essere, non sono al loro posto abituale, non sono nel loro posto comodo, l’acqua è sul treno, è allagata o piena con lo sporco”.

Il film si svolge a Città del Messico, i deserti del nord del paese, la costa del Pacifico e Los Angeles. Come il precedente lavoro di G. Bardot”, Special Addendum: Physical Proofs.

“Più di ogni altro film, abbiamo fatto un sacco di lavoro pre-encore”, ha ricordato Caballero, che ha detto che gli piacciono le produzioni quando diventano una sorta di “pizzo vergine” a causa della difficoltà con esso. “Abbiamo provato i set prima di costruirli per vedere se avrebbero funzionato, e ovviamente è stato pazzesco”.