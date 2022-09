L’attesissimo Harry Potter “Hogwarts Legacy” è stato escluso dalla campagna di Natale

Dall’annuncio di un nuovo titolo alla sua immissione sul mercato, Possono passare anni mentre le informazioni vengono alimentate, speculando su quali notizie conterranno, quali differenze possiamo trovare con le consegne precedenti, se si tratta già di un noto franchise, e con infinite recensioni cosparse di informazioni contagocce che le aziende ritengono opportuno fornire. In qualche modo devi supportare le numerose prenotazioni anticipate del gioco di cui le aziende beneficiano. Sebbene i loro piani siano a volte corrotti da fughe di notizie di cui a volte sono vittime.

Se prima i media apparivano quasi alla cieca in conferenza stampa, per scoprire un nuovo indirizzo, anche se è un segreto di Pulcinella, è ancora un segreto. Ora, una volta terminato lo sviluppo del videogioco e subito prima che venga messo in vendita, La quantità di informazioni precedenti che l’utente è stato in grado di ottenere Sia attraverso i media specializzati che attraverso molti Lo YouTube E altri animali su Internet, è travolgente.

Tra i titoli in uscita a breve, Una delle cose più attese è senza dubbio Eredità di Hogwarts. Il titolo è ispirato a Il magico universo di Harry PotterTuttavia, non sarà interpretato dal famoso personaggio JKRowling, che non è direttamente coinvolto nel gioco e chi È stata accusata di transfobia a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa.

È ambientato nel 19° secolo, poco prima della trama del film. In esso eseguiremo un apprendista mago creatore di giocatori che potrebbe essere non binario, non dirmi che l’argomento non è completamente aggiornato. lui ha È stata una delle informazioni più sorprendenti che ci sono state fornite nel corso dei mesi dall’annuncio del gioco. Senza dubbio, se esiste un formato di successo nell’industria di oggi, è il formato chiamato “universo aperto”. Ci dà la possibilità di vagare facilmente lungo mappe e aree più o meno vaste, in totale libertà, principalmente grazie a titoli come Grand Theft Auto, uno dei franchise più importanti dell’industria dell’intrattenimento interattivo.

Sarà una delle principali attrazioni del gioco, Oltre alle possibilità che ci offre come gioco di ruolo: Forniscici oggetti, abilità, gestione, processo decisionale, movimento che aumenteranno le ore di intrattenimento davanti allo schermo essendo un’atmosfera di magia, incantesimi e nemici sorprendenti. Una volta che il giocatore, come mago o mago, ha imparato abbastanza nelle sue classi di incantesimi, per difenderti da arti oscure, incantesimi o pozioni, sarai in grado di gestire gli incredibili poteri ottenuti e potrai decidere se utilizzare le tue conoscenze per il bene o viceversa. Oltre alle capacità di volo Compreso una corsa di scope o un giro di ippopotamiGli animali mitici sono un misto di cavallo e aquila.

Senza Harry Potter fino al 2023

Dopo molte speculazioni e commenti, il gioco è stato finalmente annunciato a settembre 2020 e sarà lanciato, secondo Warner Bros, l’anno successivo. Ora è lo sviluppatore del titolo, Avalanche Software, ad annunciare il ritardo del suo rilascio, secondo loro, per offrire all’utente la migliore esperienza di gioco. Pertanto, la premiere, se non ritardata di nuovo, sarà il 10 febbraio 2023. Con ciò, salutano i numeri di vendita insignificanti che la campagna di Natale avrebbe dato loro. Niente di nuovo, possiamo elencare un’infinità di titoli che non sono arrivati ​​sul mercato entro la data annunciata pur continuando a proporre una campagna su prenotazione con lo strano vantaggio in più sotto forma di un collezionabile che, in ogni caso, non calmerà l’attesa di fan nervosi.

A questo proposito possiamo commentareSTALKER 2 Finale della campagna di preordine interrotta da Microsoft, che rimborserà il denaro fino a quando non sarà finalmente chiarita la data di lancio. La società ucraina che ha sviluppato il titolo ha visto i suoi piani interrotti A causa della guerra in corso sono immersi.

Speriamo che quando il gioco sarà pronto, funzionerà correttamente su ciascuna delle piattaforme per cui è stato sviluppato. Né è la prima volta che un indirizzo viene rilasciato senza essere verificato a fondo.che presenta difetti significativi nonostante sia stato rimandato alla data di rilascio prevista e nonostante i suoi creatori volessero la migliore esperienza di gioco per l’acquirente.