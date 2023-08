Calciomercato in diretta: notizie, calciomercato e indiscrezioni oggi, 22 agosto 2023

Sergi Roberto rifiuta un’offerta dall’Arabia Saudita

Il Barcellona ha ricevuto un’offerta di quindici milioni per Sergi Roberto. Il club stava per dare il via libera all’operazione, ma è stato il calciatore a preferire rifiutare. Il capitano ha rifiutato l’offerta e ha continuato come blaugrana in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno con questa maglia. Per ora le sue intenzioni sono chiare: non vuole lasciare il club della sua vita.

GT

Il potenziale acquisto di Joao Felix da parte del Barcellona passa attraverso la partenza di Ansu Fati

Il giocatore ha già chiarito le sue intenzioni e il Barcellona non boccia un’operazione che al momento non è applicabile. Xavi ha sei attaccanti e il club ha problemi di stipendio, quindi se non ci saranno titolari, Joao Felix non sarà un giocatore blaugrana. Tutto però cambierà se Ansu Fati, rappresentato anche da Mendes, deciderà di fare le valigie. Mancano dieci giorni al mercato e tutto è possibile, anche se non è una mossa facile.

Marca

L’Atletico e De Paul dicono “no” all’Arabia Saudita

rojiblanco ha menzionato la sua clausola rescissoria da 80 milioni. La sua risposta è stata un’offerta di 32 milioni da Alhi. Il giocatore ha anche rifiutato la possibilità di migrare nel calcio saudita, nonostante la grande offerta economica che ha raddoppiato di circa cinque il suo record attuale con il Rojiblanco.

Il Besiktas rifiuta Sergio Ramos

Il difensore centrale del Siviglia è ancora senza squadra e non riesce a trovare una nuova destinazione. Il Besiktas turco non è più un’opzione. Il club ottomano ha rilasciato una dichiarazione in cui informava che l’accordo non era possibile a causa di contraddizioni nel dipartimento economico.

Pavard è molto vicino all’Inter

L’arrivo in Italia del centrocampista francese sta per concretizzarsi. Dopo le trattative tra i due club, l’Inter ha finito per raggiungere il numero richiesto dal Bayern Monaco. L’affare sarà chiuso a circa trenta milioni di euro, e nelle prossime ore il giocatore si recherà a Milano.

GT

Vi diremo le ultime sul calciomercato oggi, 22 agosto 2023. La Liga è finita e i club stanno cercando di stabilire le loro intenzioni per poter rafforzare le loro squadre in estate.