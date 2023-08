Baker Mayfield sarà il quarterback titolare dei Buccaneers dopo il ritiro di Brady

Baker Mayfield è stato nominato quarterback titolare dei Tampa Bay Buccaneers martedì, vincendo la gara per dare il cambio al ritiro Tom Brady.

La prima scelta nel Draft NFL 2018 ha prevalso su Kyle Trask, al suo terzo anno in campionato dopo essere stato selezionato nel secondo turno del Draft 2021. Trask è stato il terzo quarterback di Tampa Bay nelle ultime due stagioni, dietro a Brady. e Blaine Gabert.

Mayfield, che si è unito alla sua quarta squadra dal luglio 2022, ha firmato un contratto di un anno da 4 milioni di dollari dopo aver giocato le prime quattro stagioni della sua carriera con i Cleveland Browns. Ha iniziato sei partite con i Carolina Panthers e quattro con i Los Angeles Rams un anno fa, che sono finite 2-8.

Tampa Bay aprirà la stagione regolare con una visita in Minnesota il 10 settembre.

“C’erano molte persone coinvolte. Non posso dirvi tutti i dettagli”, ha detto l’allenatore Todd Bowles dopo l’allenamento di martedì.

Mayfield ha iniziato e ha giocato un quarto della prima partita di preseason di Tampa Bay. Ha completato otto dei nove passaggi per 63 passaggi, un touchdown e nessuna intercettazione contro i Pittsburgh Steelers. Il 28enne è stato messo da parte sabato scorso contro i New York Jets, quando Trask ha iniziato e ha finito per giocare la maggior parte della partita a causa di un infortunio al numero tre John Walford.

“Abbiamo adorato tutto ciò che Kyle ha fatto. Continua a migliorare… (ma) siamo entusiasti di Baker”, ha detto Bowles. “Ci piace quello che sta portando ora in termini di esperienza e che la sua conoscenza delle regole del gioco è solo un po ‘meglio.

Dal suo primo giorno con i Bucs e dall’apprendimento del piano di gioco dal coordinatore offensivo rookie Dave Canales, l’esperienza di Mayfield lo ha portato ad essere il favorito per succedere a Brady, che si è ritirato dopo la scorsa stagione.