Chi possiede la luna? La risposta non è così semplice

Gennaro Gajardo Vega È il nome di un avvocato e poeta cileno, originario della città di Talca (situata a 255 chilometri dalla capitale), che un bel giorno del 1954 uscì orgogliosamente dallo studio del notaio con un documento attraverso il quale si dichiarava. Il proprietario della luna: “Da prima del 1857, […] Della stella, l’unico satellite della Terra, con un diametro di 3.475,00 km, si chiama Luna”, afferma il giornale.

Allo stesso modo, un uomo americano di nome Dennis Speranze Dal 1980 si dedica alla vendita di appezzamenti di terreno sulla Luna, Marte, Mercurio e altri corpi celesti. Le sue opere sono registrate sotto Ambasciata della Luna, Ha invitato all’acquisto artisti, personaggi pubblici e persino politici, che hanno pagato tra i 34 e più di 1.000 dollari per un “certificato di proprietà” con incise le coordinate del terreno acquistato. A nome dell’acquirente per ulteriori $ 2,50.

Sebbene gli obiettivi di ciascun personaggio fossero diversi, entrambi si sono impegnati in parti uguali in commedie e polemiche, ma alla fine le loro buffonate hanno dato i loro frutti. Interesse comune dell’umanità: Stabilire una sorta di contatto con il nostro corpo celeste più vicino.

La cosiddetta corsa allo spazio avvenuta tra il 1955 e il 1975, con il mondo stupito per l’arrivo dell’uomo sulla Luna, crea il contesto per questi eventi. Tentativi di sequestrare il satellite. Ma la verità è che, fortunatamente, questo e il resto dello spazio, Non possono appartenere a nessuno. Anche se quando si tratta delle loro risorse la questione non è più così chiara.

Per capirlo dobbiamo tornare a 1967due anni prima che Neil Armstrong entrasse nella storia Mettere la bandiera americana sulla lunaDopo l’atterraggio con l’Apollo 11 nel Mare della Tranquillità.

Nello scenario in cui le grandi potenze annunciavano l’intenzione di esplorare un satellite naturale – e l’Unione Sovietica ci era già riuscita – furono le Nazioni Unite ad anticipare e formulare il progetto. Trattato sullo spazio extra-atmosfericoChe afferma chiaramente che “lo spazio esterno, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, non sarà oggetto di appropriazione nazionale a causa di rivendicazioni di sovranità, uso o occupazione, o in qualsiasi altro modo”.

“Un grande passo per l’umanità”

Le parole che Armstrong pronunciò allo sbarco sulla Luna sono forse una delle parole più famose del XX secolo. Non sono stati scelti a casoSebbene gli Stati Uniti abbiano inviato l’astronauta nello spazio, al suo arrivo sul satellite hanno voluto sottolineare il beneficio dell’evento per tutta l’umanità, come previsto dal suddetto trattato.

La luna non può appartenere a nessuno, e per capirlo bisogna tornare al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

Per quanto riguarda la bandiera posta sulle terre della luna, Juan Manuel de Varaminan Gilbert“In questo caso si trattava di… Un gesto simbolico di arrivo“Allo stesso modo in cui qualcuno che scala l’Everest può alzare una bandiera, ma ciò non significa che stiamo parlando di esercizio della sovranità”.

Ora, dopo questo evento storico, che si ripeté periodicamente fino al 1972 d.C., L’interesse per l’esplorazione della luna non si è fermatoMa proprio il contrario. Ora che disponiamo finalmente delle risorse tecnologiche necessarie per raggiungere la Luna, missioni come Chang’e, sotto la China National Space Administration (CNSA), hanno confermato La presenza di risorse naturali sul terreno lunare Come l’acqua, oltre alla possibilità che si apra il silicio, il ferro o il titanio Nuova finestra di interessi Per i paesi leader nell’esplorazione spaziale.

Nessuno può controllare la Luna: che dire delle sue risorse?

Al momento della stesura del Trattato sullo spazio extra-atmosferico (1967), i problemi legati all’estrazione o all’utilizzo delle risorse della Luna erano molto remoti, si legge nel documento Questo aspetto non è stato affrontato con attenzione.. Ma questo era solo il primo di “cinque trattati internazionali relativi alle attività spaziali”.

NASA/GSFC/Università statale dell’Arizona

La superficie della Luna rimane un po’ un mistero, ma è noto che contiene centinaia di miliardi di dollari di risorse non sfruttate.

Anni dopo, nel 1979, ciò fu fatto Accordo sulla Luna“, che conteneva una sfumatura: “È praticamente una copia del Trattato spaziale del 1967, ad eccezione dell’articolo 11, che è un grave errore, quando afferma che “la Luna Le sue risorse naturali “Sono il patrimonio comune dell’umanità”. Elisa González FerreroPresidente della Società Spagnola di Diritto dell’Aviazione e dello Spazio (AEDE).

Pertanto, come mostrato in Aggiornamento 2023 Sullo stato degli accordi internazionali relativi alle attività spaziali, quest’ultimo accordo Non ha ricevuto lo stesso sostegno internazionale del suo predecessore: “L’articolo 11 della Convenzione del 1979 prevede che una volta concordato un regime internazionale per lo sfruttamento delle risorse, esso si applicherà Una giusta quota dei profitti ottenuti “Da parte degli Stati parte della Convenzione, tenendo conto anche dei Paesi in via di sviluppo…, il che indubbiamente rallenta le iniziative commerciali e private, e questa è la ragione fondamentale del basso numero di ratifiche”, sottolinea González.

Il Trattato sulla Luna del 1979 non ha ricevuto lo stesso sostegno internazionale del suo predecessore, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

Mentre il Trattato sullo spazio extra-atmosferico parla dell’”interesse dell’umanità”, il Trattato sulla Luna parla del “patrimonio comune dell’umanità”, e sebbene In pratica, nessuno di questi concetti riesce a ridurre la dinamica dello sfruttamentoIl secondo rappresenta ulteriori ostacoli agli interessi di alcuni paesi o aziende già in conflitto, ad esempio, Come può funzionare l’estrazione mineraria sulla Luna?.

Una nuova era nell’esplorazione spaziale

L’anno 2023 è stato pieno di esempi che mostrano la tendenza dei paesi, in particolare delle potenze globali, a farlo Usare la Luna come luogo a breve termine per atterrare, esplorare o persino vivere. Cinque missioni, alcune senza successo, sono state effettuate quest’anno sul nostro satellite: Giapponecon la sua missione Hakuto-R 1 e con SLIM; RussiaCon Luna-25; stato unito Con Nova-C IM-1 e Peregrine Mission 1; Anche Indiacon la missione Chandrayaan-3 che colloca il Paese al quarto posto per raggiungere un satellite.

Così

Lander Vikram, dalla missione indiana Chandrayaan-3.

Questo scenario è stato informalmente soprannominato “la nuova corsa allo spazio”, ed è certamente sul tavolo Interessi rinnovati Per quanto riguarda il periodo dal 1955 al 1975. In questo senso la NASA ha pubblicato nel 2020 Accordi di ArtemideSi tratta di un documento in cui gli Stati Uniti definiscono un gruppo di… Principi pratici per guidare la cooperazione Nell’esplorazione spaziale tra le nazioni, comprese quelle che partecipano al programma Artemis.

Nonostante gli Accordi di Artemide, che… È già stato firmato dalla Spagna e altri paesi europei, Non ha lo status di trattato internazionaleSi basa sul primo trattato delle Nazioni Unite che regola le attività nello spazio extraatmosferico, il trattato del 1967, e non sulla Convenzione sulla Luna del 1979.

“Bisogna considerare che i Paesi sono firmatari della Convenzione Accordi di Artemide Non sono firmatari Accordo sulla Luna“, sottolinea Juan Manuel de Varaminan, che sottolinea le attuali attrattive dell’esplorazione lunare. “Devo dire, ed è un’opinione personale, che gli Accordi di Artemis Sono diventati una scorciatoia Evitare l’idea del patrimonio comune dell’umanità e aprire il rubinetto in modo che sia le nazioni che le multinazionali possano accedere alle risorse della luna Secondo i tuoi interessi“, si legge.

Scenario simile ad altri, ma con spiegazioni ambigue

Quando uno Stato non rispetta un trattato al quale ha espresso il proprio consenso, Deve rispondere agli altri Stati firmatari In caso di tale inosservanza, tuttavia, le conseguenze dipenderanno dalla natura del materiale violato.

Immagine: NASA

Il lato vicino della Luna.

Nel caso del Trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967, fu applicato il principio dell’appropriazione non nazionale Non influisce sulla proprietà delle risorse estrattePertanto, le ambizioni degli attuali piani di esplorazione spaziale rimangono valide”.In un campo interpretativo giuridico molto ambiguo“, evidenzia il professore.

Ma di fronte a questi interessi, il Presidente della Società Ecologica degli Emirati sottolinea che: “La comunità internazionale dispone di gruppi di lavoro che esaminano le migliori linee guida applicabili in materia di Sfruttamento razionale, sicuro e sostenibile di risorse nei corpi celesti, in particolare nella Luna”.

Lo spazio esterno è uno spazio condiviso, a Globale comuneChe significa Non può essere soggetto alla sovranità di alcun paese. La normativa è quindi simile a quella applicata ai fondali marini e all’area oceanica, le cui risorse sono considerate “patrimonio comune dell’umanità”, ai sensi dell’articolo 136 della Legge quadro del diritto del mare della Convenzione del 1982, come recita l’articolo 11 del la Convenzione della Luna. Riguardo a questo parallelo, Varaminan conclude: “Entrambi gli articoli sono stati sottovalutati Dalla maggior parte dei grandi paesi che hanno la capacità tecnologica ed economica per sfruttarlo a proprio vantaggio. “Così stanno le cose.”