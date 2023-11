Completamente riprogettato per assomigliare all’app mobile

Forse non sai che puoi trasformare la tua TV in un lettore musicale, soprattutto se la tua smart TV utilizza un sistema come Android TV o se utilizzi un dispositivo come Chromecast di Google. Solo così ora è possibile accedere a Google Play e scaricare app per riprodurre musica sulla TV, utilizzando gli altoparlanti interni o sfruttando la nostra soundbar esistente.

Una delle migliori app, ovviamente, lo è L’app Spotify ufficiale per smart TV; E ora è stato rinnovato con un nuovo design che lo rende più familiare agli utenti dell’app Android o del software per PC.

La stessa Spotify ha confermato che la nuova app per la TV punta ad avere un’esperienza migliore e Segui i passaggi per le app mobili e desktop. In altre parole, la prima differenza che noterai se hai già utilizzato l’app è che il design è molto simile e, se non l’hai mai utilizzata prima, sarà più facile adattarla allo schermo più grande.

Spotify per la TV

Nello specifico, è arrivata la grande novità su Spotify per la TV Nuova schermata iniziale. Ora è più semplice trovare scorciatoie per i nostri preferiti, come brani o artisti che abbiamo ascoltato spesso. Appariranno anche le canzoni più recenti che abbiamo ascoltato, sia sulla TV che su altri dispositivi, poiché saranno sincronizzate sul nostro account. La parte più importante sarà la parte superiore, dove verranno visualizzati i consigli personalizzati.

Un grosso svantaggio della vecchia app Spotify era che potevamo vedere solo il brano successivo che sarebbe stato riprodotto; Ora l’app ha Nuovo elenco Che mostra il brano attualmente in riproduzione, così come tutti i brani successivi.

Spotify

Qualcosa di nuovo che molte persone apprezzeranno Nuova modalità oscura. L’app, infatti, presenta già un design prevalentemente scuro, e questa modalità influisce esclusivamente sulla schermata di avvio; Quando lo schermo è attivo, lo schermo diventerà scuro e le immagini non saranno accattivanti e mostreranno solo informazioni minime. Pertanto questa modalità può risultare molto utile per lasciare la TV accesa come riproduttore, senza causare alcun inconveniente.

Finalmente Spotify lo ha finalmente permesso Cambia utente facilmente; Una cosa logica, perché a differenza di un cellulare personale, un televisore sarà utilizzato da tutti i membri della famiglia. D’ora in poi il profilo utente sarà sempre presente in alto a destra sullo schermo e cliccandoci sopra potremo passare direttamente ad un altro utente che abbiamo configurato nel nostro account.

Tutte queste nuove funzionalità arriveranno su smart TV, console per videogiochi e dispositivi di streaming. Utenti Spotify da tutto il mondo, inclusa la Spagna; Anche se, come al solito, l’aggiornamento arriverà poco a poco.

