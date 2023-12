Confronta prezzi e supermercati

Esaminiamo i prezzi di molti negozi per trovare l’olio d’oliva più economico

L’inflazione ha influenzato per qualche tempo i prezzi dei prodotti alimentari, che sono aumentati in modo significativo. L’olio che ha registrato l’incremento maggiore è quello d’oliva, che, oltre a questa inflazione, soffre di un debole raccolto di olive negli ultimi due anni. Per questo motivo è più che mai importante prestare attenzione ai prezzi, ed è per questo che noi Abbiamo visitato diversi supermercati e grandi magazzini per confrontare i prezzi.

Dove acquistare l’olio d’oliva più economico

Acquista olio d’oliva su Amazon

Su Amazon non troviamo solo l’elettronica, ma è anche un’ottima vetrina per i marchi alimentari. Nel loro catalogo troviamo questo Bottiglia da 5 litri di El Moclín Olio extravergine d’oliva leggero, che costa 48 euro e 9,60 euro al litro.

Olio extra vergine di oliva El Moclín in lattina web da 5 litri, dal palato morbido e vellutato che ricorda frutti come banana, mela e mandorla., 5000 ml *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista olio d’oliva a El Corte Inglés

Poi, nel supermercato El Corte Inglés, possiamo vedere molti marchi famosi che vendono olio d’oliva. Il più economico è questo Bottiglia Esther Soleil da 1 litro Al prezzo di 8,35 euro.

Leggermente più costosa è la bottiglia Coosur, che ora è stata ridotta a 8,99 euro al litro. Se vogliamo una bottiglia, il prezzo di questa bottiglia da 5 litri è di 39,99 euro, mentre il prezzo di un litro è di 8 euro.

Olio extra vergine di oliva Ester Solé Arbequina *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Olio Extra Vergine di Oliva Seri Oro Bottiglia da 1 Litro Cosor *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Olio extravergine di oliva Bottiglia da 5 litri Kosor *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista l’olio d’oliva da Carrefour

Il supermercato Carrefour ha anche una vasta gamma di marche di olio d’oliva. Troviamo il marchio più economico con questo marchio Bottiglia Ybara da 1 litroChe costa 7,79 euro.

Olio d’oliva 0,4 grado Ybara 1 litro. *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista olio d’oliva a El Campo

Se andiamo al supermercato Alcampo che si trova in molte città della Spagna, possiamo trovarlo Bottiglia da 5 litri della famosa marca La Española A un prezzo 39,99 euroAl costo di 8 euro al litro.

LA ESPAÑOLA Olio Extra Vergine di Oliva 5L. *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Se ci atteniamo al prezzo, vediamo che Carrefour ha la bottiglia da un litro più economica tra tutti i negozi della lista. Per quanto riguarda le caraffe, sia Corte Inglés che Alcampo condividono il miglior prezzo per 5 litri di olio d’oliva.

Foto | Pixabay, Cosor, Ybarra, La Española, Esther Solé e El Moclín

