Continental è sponsor principale e pneumatico ufficiale del Giro d'Italia 2024

Continental ha annunciato la sua presenza al Giro d'Italia 2024. L'azienda, leader nella produzione di pneumatici e tecnologie automobilistiche e che ha fatto della sicurezza stradale uno dei suoi obiettivi principali attraverso la ricerca e lo sviluppo, è title sponsor e pneumatico ufficiale della 107esima edizione della Corsa Rosa.

Continental gareggerà anche con bici da strada elettriche sotto il nome Giro-E come sponsor della maglia e parteciperà all'evento con la propria squadra.

Il Giro d'Italia 2024, il primo dei tre Grandi Giri di tre settimane dell'anno, prevede 6 tappe per velocisti, due cronometro, cinque tappe di montagna con quattro arrivi in ​​salita, otto tappe difficili e 42.900 metri di dislivello. Dadej Bhokar sarà il primo a conquistare la maglia rosa nell'edizione di quest'anno. La storica corsa a tappe ciclistica prenderà il via dal Piemonte con la tappa inaugurale con partenza da Venaria Reale il 4 maggio e percorrendo un percorso totale di 3,321 km suddivisi in 21 tappe, con arrivo a Roma il 26 maggio.

“Siamo entusiasti di questa avventura. Sarà una fantastica opportunità per incontrare tante persone che condividono la nostra passione per questo sport, e siamo orgogliosi di essere un partecipante chiave al Giro, un evento che ispira e crea l'eccellenza italiana. Valore, creando notevoli benefici economici e valorizzando la bellezza del nostro Paese.Per noi è L'essenza del marchio Continental è comunicare: lavoriamo duramente per sensibilizzare sia sui temi della sicurezza stradale che della mobilità, grazie a una ricerca tecnologica capace di rispondere alle sfide odierne esigenze crescenti e sempre più legate ai temi della sostenibilità”, afferma Giorgio, Direttore Comunicazione ed Eventi di Continental Italia PR Cattaneo.

“In Continental abbiamo trovato un partner per il Giro d'Italia di respiro internazionale, con il quale condividiamo obiettivi comuni. L'organizzazione di eventi come la Corsa Rosa e il Giro-E non può prescindere da temi fondamentali come sicurezza, sostenibilità, innovazione Tutti questi elementi sono pienamente coerenti con gli obiettivi dichiarati di Continental, il Giro D'Italia è un viaggio di tre settimane nel nostro bellissimo Paese e siamo sicuri che non potremmo avere partner migliore di Continental. Outside,” spiega Matteo Murcia, Chief Revenue Officer di RCS Sport.

Continental, con la sua vasta esperienza nella produzione di pneumatici per tutti i tipi di veicoli e tecnologie avanzate, offre la perfetta combinazione di prestazioni, velocità, comfort e resistenza alle forature. E partite molto estenuanti.







