“Viaggio della Bellezza” in Italia

parlare annunciato Capitale della Cultura Italiana 2024, per la sua ricca natura, la sua ricca cultura e il suo delizioso cibo. Mancano solo pochi mesi Anno culturale In questa parte d’Italia, però, l’odore della festa di questa estate è già chiaro.

Americo Varotti è l’amministratore delegato di Commercio di Pesaro e Urbino Ogni angolo di questa terra è conosciuto a memoria da Marche Nord. Dice che in due giorni puoi fare così in silenzio, scrivi:

città parlare Fu fondata dai Romani nel 184 a.C.. Nonostante siano passati molti anni dalla sua creazione, è ancora una città Molto attuale. È una città circondata da mare e monti. Ed è bella non solo per il suo paesaggio ma anche per la sua storia. È la città dove è nato il Signore Giacchino Rossini, “Il Mozart italiano” e le sue note continuano a risuonare per le strade. In Piazza del Popolo E questo Palazzo Ducale, la musica è sempre presente e si unisce al suono delle onde dell’oceano in lontananza. Quando visiti Pesaro, dovresti andare senza esitazione Un museo dedicato all’artista.

Continuiamo un appassionatoDeve il suo nome Dai fortuna Come viene chiamato, è impossibile non percorrere le sue strade Chiesa di Santa Maria Nuova con le creazioni Perugino E quello Il padre di Raffaello era Giovanni Santi. e bersaglio Ulteriore Nomi: Il la zona Archeologia Di Chiesa di Sant’AgostinoIl porto della città, il Biblioteca federicianaLui Teatro della Fortuna E se parliamo dell’area gastronomica, chiedi i piatti tradizionali della cucina Fan, ad esempio Spaghetti alla ventola Cucinato con i Famosi brodetto alla fanese E questo “Rustita de Bess”, Pesce alla griglia.

Seguiamo il sentiero, andiamo Quello è Mondavio America Rovesciare la qualifica La roccia più bella del Rinascimento, con il suo nucleo storico Il medioevo vi incanterà, il suo piccolo teatro storico è uno dei più piccoli delle Marche. Dovresti entrare nella Rocca Roveresca e controllare attentamente l’armeria Ricordare La città fu controllata da Malatesta, Montefeltro e Della Rover. La rocca fu fatta costruire dal duca Mondavio Giovanni della Rovere dal 1482 al 1492. puoi Situato al momento interessato dai fatti storico. Mi dicono di andare Mondavio Ti riempie di pace e tranquillità, cambia il tuo umore e fa stare bene il tuo cuore. Tracce di storia sono ben visibili sulle sue pareti. È una città immersa nel verde, con alcune colline che la abbracciano ea breve distanza dal mare azzurrissimo, e la Rocca Roveresca si staglia maestosa nel centro della città. La città è descritta come “Bombonier”. Dicono che la sua gente fosse così speciale da sapersi rinnovare e dar vita alle cose più rare e preziose. Se parliamo di gastronomia, sappiate che i formaggi dell’azienda Le Affinita GustativeSono dei re e se vuoi sapere che cibo ordinare qui, eccoci: Sono daconi allo scag de adele, Entrata Questo link Conoscete questo piatto tipico di Mondavio. Continuiamo CockleyUna città insolita con una bella torre medievale, sì, è bella e istruttiva, ricca di storia con tante chiese con tante arti, in una delle quali dovresti sapere che hanno un tesoro, L’opera più famosa del padre di Raffaello, Giovanni Santi, Fai più tour Aiuto chiuso, un tunnel di costruzione rinascimentale collega il centro cittadino alla montagna. Ci sono 365 gradini per raggiungere la cima della collina. Questo sotterraneo aveva un uso molto particolare, come via di fuga per i militari, ed è chiuso da oltre seicento anni. Il lavoro che avete fatto è immenso e ora è un tour de force.

Urbino C’èUna città d’incanto, molto specifica quando la menzionano Palazzo DucaleC’è una frase che riconosce la propria presenza ad Urbino: “Non è un palazzo, è una città a forma di palazzo”, un gioco di parole che si adatta molto bene all’ambientazione. Il palazzo è oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, con opere di Raffaello e Pietro della Francesca. Si tratta di un’occasione unica per ammirare un’opera del pittore de la Francesca, realizzata tra il 1468 e il 1470. Qualcosa di molto speciale a Urbino Discorsi, Da non perdere l’Oratorio di San Giuseppe e San Giovanni.

Questi paesaggi hanno ispirato Piero Della Ci sono ancora angoli perfettamente conservati con dipinti del 400 di Francesca e Raffaello e soprattutto.

È la terra di Raffaello e di Rossini, detto il Mozart italiano, e questo dice tutto.

Se viaggi a Pesaro e Urbino quest’estate, non perdertelo Festa della colofoniaNon lo dimenticherai mai.

Per completare il viaggio, è importante ricordare che i vini di questa parte d’Italia sono molto speciali, e darò loro alcuni nomi: Biancello del Metaro, Sangiovese dei Colli Beceresi o Pergola Rosso. Casciotta di Urbino e prosciutto di Carpegna e Olio di Cartoceto, soltantoCertificato In regione Marzo.

Lui Itinerario bellezza Comprende 21 comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Sono sicuro che ti sorprenderà.