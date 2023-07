L’Italia soffoca sotto la micidiale ondata di caldo “Cerberus”.

(CNN) — UN Un’ondata di caldo torrido e mortale Potrebbe battere i record questa settimana in Italia, con temperature che dovrebbero raggiungere i 45 gradi Celsius (113 gradi Fahrenheit) in alcune parti del paese.

L’Istituto meteorologico italiano ha chiamato l’ondata di caldo Cerbero, dal nome del mostro a tre teste che appare a guardia delle porte dell’Inferno nell’Inferno di Dante. “C’è molta febbre sul terreno e l’Italia la sta avvertendo per prima”, ha detto alla Galileus Web Luca Mercalli, direttore dell’Associazione meteorologica italiana.

Il caldo ha già reclamato almeno una vita. Un operaio edile di 44 anni è morto in ospedale dopo essere crollato sul ciglio della strada nella città di Lodi, nel nord Italia, martedì, secondo Nicola Fratoianni, un politico che ha chiesto regolamenti per proteggere i lavoratori durante l’attuale ondata di caldo . . .

“Siamo di fronte a un’ondata di caldo insopportabilmente insolita. In tempi più caldi si sarebbero potute prendere tutte le precauzioni efficaci per evitare tragedie come quella di oggi a Lodi”. Fratoianni ha scritto su Twitter Il martedì.

A Roma, diversi turisti sono crollati a causa di un colpo di calore martedì e all’inizio di mercoledì, tra cui un turista britannico non identificato martedì fuori dall’antico Colosseo romano, ha detto il capo della protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano.

Le alte temperature, che si diffondono sull’Europa, sono causate da una “cupola di calore”, un’area di alta pressione che rimane sul posto per lunghi periodi di tempo, intrappolando l’aria calda sottostante.

Venerdì sono previste temperature molto calde per l’Italia centrale e meridionale, con la capitale che vedrà temperature record da 40 a 45 gradi Celsius (da 104 a 113 gradi Fahrenheit). Questa settimana il ministero della Salute italiano ha emesso un allarme rosso (che significa “pericolo di morte”) in 27 città, tra cui Roma, Firenze e Bologna.

Le ondate di calore sono uno dei pericoli naturali più pericolosi. Le ondate di calore sono state osservate l’anno scorso, secondo un rapporto pubblicato lunedì su Nature 61.672 persone sono state uccise in Europa. L’Italia ha avuto il più alto numero di morti per il caldo l’anno scorso con 18.000 morti, secondo il rapporto.

Mercalli ha avvertito che le persone vulnerabili che non hanno accesso all’aria condizionata sono le più a rischio. Meno del 10% delle case in Europa dispone di aria condizionata, rispetto al 90% negli Stati Uniti.

Anche l’umidità dovrebbe aumentare, aumentando la miseria in tutta Italia. Il governo ha avvertito le persone di rimanere in casa, rimanere idratati ed evitare l’alcol.

Alle aziende è stato detto di cercare di evitare di mandare le persone a lavorare tra mezzogiorno e le 17:00 per le prossime due settimane e alcuni campi estivi per bambini hanno sospeso le operazioni.

Città ad alta densità di turisti come Roma offrono tende, acqua gratuita e stazioni di raffreddamento vicino a luoghi chiave, compresi i funzionari sanitari.

Un nuovo fronte chiamato Caronte, in sostituzione di Cerbero, dovrebbe riscaldare il paese da venerdì, un’altra figura greca che trasporta i morti dalle porte dell’inferno, e le temperature potrebbero aumentare ulteriormente la prossima settimana.

Secondo il governo italiano potrebbero raggiungere i 48,8 °C, la temperatura più calda della storia europea, ambientata nell’isola di Sicilia l’11 agosto 2021.

L’ondata di caldo sta colpendo anche altri paesi europei come Francia, Germania e Spagna.

La Spagna è particolarmente colpita. Il servizio meteorologico nazionale Aemet ha avvertito che le temperature mercoledì Può raggiungere i 44 gradi Celsius (111,2 °F) in alcune parti del paese.

Questa ondata di caldo continua e un altro in Spagna ad aprile, dove la temperatura è salita a 38,8 gradi Celsius, battendo il precedente record nazionale mensile. Gli scienziati hanno scoperto che questa ondata di caldo – che ha colpito anche Portogallo, Marocco e Algeria – è stata 100 volte peggiore della crisi climatica provocata dall’uomo.