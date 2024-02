Arrestato a Odura uno dei leader della cosiddetta “quarta mafia” italiana.

La cooperazione di polizia e giudiziaria in Europa ha consentito la localizzazione e l'arresto di un italiano di 30 anni nel comune di Odura, ritenuto dalle autorità italiane. L'uomo di fiducia di Marco RaduanoUn leader di uno dei clan 'Società Fogiana'La quarta è conosciuta come la mafia.

Il 30 gennaio è stato rintracciato e arrestato per sorveglianza di un pacco di posta presumibilmente inviato dall'Italia all'entourage del latitante. Il suo arresto è avvenuto sulla base del Mandato Europeo di Arresto e Consegna (OEDE) emesso dalle autorità italiane.

Un caso particolare

Interrogato dai giornalisti sulla questione e se si prevedono nuovi arresti nella zona, il vicerappresentante del governo José Antonio Montilla ha insistito che “la cooperazione di polizia e giudiziaria in Europa funziona molto bene”. Tutti i criminali che cercheranno rifugio nella provincia di Granada verranno arrestati. Grazie per questa integrazione, ma ha influito su quello che era Un caso “concreto”.

Questo uomo Fuggito dagli arresti domiciliari in Italia nel 2021 ed è stato sottoposto a perquisizione e sequestro. Il Tribunale Centrale dell'Istruzione n. 5, che funge da organo di controllo del Tribunale Nazionale, gli ha ordinato di entrare in prigione in attesa dell'estradizione.