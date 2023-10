Cuba batte l’Italia, ma non è sicura di andare alle Olimpiadi – Juventud Rebelde

Sabato la squadra di pallavolo maschile di Cuba si è assicurata un’impressionante vittoria in quattro set sull’Italia e ha mantenuto la possibilità di vincere uno dei due biglietti contesi nel Gruppo A in vista dei Giochi Olimpici del 2024 da Rio a Parigi. Janeiro, Brasile.

Gli uomini di Jesus Cruz hanno aperto con un sorriso 25-22 nel primo set, ma hanno subito visto come gli europei hanno livellato le cose, portandosi sul 21-25 del secondo set. Il terzo e il quarto set sono stati veri e propri duelli a rete, con l’Achipiélago che ha vinto con il punteggio più vicino di 27-25 e 29-27.

Nello scontro è stata decisiva la prestazione dell’attaccante di supporto Miguel Angel Lopez, che ha segnato 23 punti, compreso un muro. Importante è stato anche il contributo di Marlon Yand, i cui 17 punti (tre muri e un asso) sono stati un altro dato degno di nota. Il miglior trio dei “Gunners” è stato chiuso dal difensore centrale Javier Concepcion con otto punti e tre “hats”.

Nel complesso, le Grandi Antille sono state migliori negli attacchi (55-60) e nei servizi (1-2), ma sono state migliori nel muro (12-9) e hanno commesso quattro e sei errori non forzati in meno (28-34) rispetto ai loro avversari. , una statistica vitale per il loro limitato successo.

È stata la quarta vittoria cubana nel torneo e ora la nostra squadra condivide con gli italiani i punti accumulati (12 punti) e il record (4-2). Tuttavia, i peninsulari sono avvantaggiati grazie al loro miglior rapporto punti (1.117 a 1.036). Nel frattempo, Germania (5-0; 15 punti) e Brasile (5-1; 13 punti) restano in testa alla classifica.

La semplice chiave per la classifica della nostra squadra dipende dai due migliori risultati che verranno ottenuti questa domenica, 8 ottobre, entro la scadenza dell’evento. La prima cosa che deve accadere è che l’Italia batta il Brasile in cinque set nella gara d’esordio di oggi. Se ciò accade, vengono distribuiti rispettivamente due e un punto ed entrambi si chiudono con un totale di 14 linee.

Se si realizzasse il primo evento, Cuba dovrà battere l’Iran con una spazzata o al massimo in quattro round per poter aggiungere tre punti e raggiungere i 15 punti, superando così nettamente i locali e gli italiani.

Un’altra variante è stata il Brasile che ha battuto l’Italia 3-2. Se ciò accadesse, i cubani saranno costretti ad aggiungere altri tre punti e a dipendere dal rapporto punti, una statistica che questa volta non è a favore di Cruz e dei suoi ragazzi.