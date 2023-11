Curry contro Wimpanyama: Tre contro muri, chi uscirà meglio?

Rolando del Bosque | SBN digitaleLettura: 3 minuti.

Stephen Curry e Victor Wimpanyama si incontrano in campo oggi per la prima volta in una partita della stagione regolare, in un incontro che sembra favorire i Warriors a scapito degli Spurs.

Non c’è nulla da dimostrare, è stato quattro volte campione NBA, il leader della tripla doppia di tutti i tempi e la sua eredità nella lega ha ancora molte pagine da scrivere e risultati da stabilire.

L’altro, appena agli inizi della carriera, il cui merito più grande (per ora) è stato essere al centro dell’attenzione dell’associazione, che è arrivato come numero uno nell’ultimo draft e che ha fatto parlare di sé a meraviglia, definendolo un’anomalia. Ma a 19 anni ha tutto il tempo per diventare una leggenda.

Stephen Curry e Victor Wimpanyama si incontrano oggi in campo per la prima volta in una partita della stagione regolare in un match che a livello di squadre sembra favorire i Golden State Warriors, ma che a livello individuale rappresenta una sfida per i due campioni. Menzionato.

Sarà il miglior tiratore da tre punti contro uno dei migliori bloccanti testa a testa, chi tirerà fuori i numeri migliori?

Sembra che, data la sua esperienza e capacità di realizzare canestri “impossibili” da qualsiasi punto del campo (e fuori), “Chef” abbia tutto per vincere il suo primo duello contro Wimpy, che ha iniziato la sua carriera con i San Antonio Spurs. Non era il risultato atteso quando è arrivato l’attaccante francese, ma sotto la guida dell’allenatore Gregg Popovich, prima o poi il processo avverrà.

Quanta libertà avrà Curry se Wimbanyama esce per coprire la sua tripla? Attualmente, i Warriors guidano le classifiche dei punteggi “da Saturno” con 5,5 tre a partita. In 13 partite giocate dal giocatore “30”, ha segnato il 45,3% dei gol.

Nel frattempo, nonostante sia il giocatore più grande dell’intero campionato, Wemby non è né il leader dei blocchi né appare tra i primi cinque come migliori rimbalzisti.

Nelle 14 partite giocate da Wimpanyama, ha realizzato 2,6 blocchi sul pavimento. Sopra di lui c’è Brook Lopez dei Milwaukee Bucks con 3.0 stoppate a partita e al primo posto Anthony Davis dei Los Angeles Lakers con 3.1, anche se va detto nel rookie offload che vede azione per 29.9 minuti a partita, mentre Lopez e AD giocano ogni notte rispettivamente per 28,2 e 35,2 minuti. Per non parlare degli anni di esperienza che portano…

Forse sarà difficile per Wimpy uscire allo scoperto e provare a bloccare tutti i tiri da 3 di Curry, che ne tenta più di 12 a partita; Tuttavia, quando il francese lo farà, sarà interessante vedere quali trucchi utilizzerà ‘Chef’ per superare le lunghe braccia del giocatore del Tottenham. Forse la storia della palla di Curry raggiungerà le travi del Chase Center e sicuramente ne riceverà più di una.

Ora vale la pena dirlo: il cielo è il limite per Kari e Wembanyama…