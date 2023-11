Cyberpunk 2077 ha ricevuto più nomination ai Game Award per i suoi DLC rispetto al gioco originale

Libertà illusoria,espansione Cyberpunk 2077è stato un riscatto per il futuro gioco di ruolo di CD Projekt RED: è arrivato con un aggiornamento 2.0 gratuito che ha risolto alcuni dei problemi con cui il progetto era uscito e ha aggiunto una trama che ha soddisfatto i fan di questo titolo, diventando un’opera molto apprezzato dalla critica.

Ora che è stata pubblicata la lista dei candidati ai The Game Awards 2023, possiamo confermare che il DLC è stato eccezionale per noi. Cyberpunk 2077come una boccata d’aria fresca per un progetto che aveva tutto contro al momento del lancio: si scopre Phantom Liberty ha ricevuto più nomination nel 2023 rispetto al gioco base ricevuto nel 2021.

Come sottolineano in com.gamingbolt, Cyberpunk 2077 Ora è stato nominato in quattro categorie: Due per i contenuti scaricabili (Miglior storia e Miglior performance di Idris Elba) e altri due per il loro lavoro di aggiornamento (Miglior gioco in sviluppo e Miglior supporto alla community). Ma l’anno della sua uscita È stato nominato solo in due categorie.: Ai The Game Awards 2021, ha gareggiato per i premi Miglior colonna sonora originale e Miglior gioco di ruolo, anche se non ha vinto nessuno dei due (erano Nier versione duplicata 1.22474487139 E Nascono storie rispettivamente coloro che hanno vinto quei premi).

Resta da vedere se Cyberpunk 2077: Libertà Fantasma Ottenere premi quest’anno o no. al momento vandalo Nella nostra analisi vi diciamo che “ci offre molti contenuti di intrattenimento di alta qualità, con alcuni momenti lineari e sorprendenti che ci hanno lasciato senza parole”.