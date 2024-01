Da Alberto Spencer a Byron Castillo, ecuadoriani a Peñarol

Byron Castillo è un nuovo giocatore del Peñarol, aggiungendo un nuovo nome all'elenco dei calciatori ecuadoriani che hanno difeso la maglia del club uruguaiano dell'Orenegro.

Selezioni editoriali 2 correlati

Il rapporto tra Ecuador e Peñarol è strettamente legato alla storia Alberto Pedro SpencerChe ha giocato nel Carboneras dal 1959 al 1971, diventando una vera leggenda del calcio sudamericano e mondiale. “La Testa Magica”, come è soprannominato il leggendario attaccante, ha vinto otto campionati uruguaiani, tre Copa Libertadores, due Coppe Intercontinentali e una Supercoppa Intercontinentale. Con 54 gol è ad oggi il capocannoniere della storia della Libertadores.

Più tardi è arrivato Polo CarreraGiocò nel Mirasol dal 1968 al 1969, insieme al compagno di squadra Alberto Spencer, che vinse il campionato uruguaiano nel 1968 e la Supercoppa Intercontinentale dei Campioni nel 1969, prima di partire per il River Plate.

Da Carrera in poi, ci sono voluti molti anni perché l'ecuadoriano tornasse a Peñarol. Solo nel 2011, Miller Castello Arrivò al Mania ma rimase solo quattro mesi, da settembre a dicembre di quell'anno, passando inosservato e guadagnando solo minuti con la terza divisione.

Nel 2018 approda al Carbonero Fidel MartinezL'attaccante che ha fatto un passaggio corto ma si è comportato bene fino a perdere il posto sotto Leo Ramos. Ha segnato un gol classico contro il Nacional vincendo la Supercoppa uruguaiana quell'anno e ha vinto il titolo del campionato uruguaiano in cui ha giocato 15 partite, segnando quattro gol e contribuendo con due assist.

Nel 2022 attaccante Billy Ars Ha firmato con il Peñarol, dove è arrivato come giocatore senza un buon record, ma con molto potenziale. In una squadra che non ha giocato né a livello nazionale né internazionale, l'ecuadoriano ha giocato solo tre partite contro Phoenix, Deportivo Maldonado e Colón, aggiungendo un totale di 70 minuti in campo tra le tre partite.

Nel 2024 Aurinegro scommette Byron CastilloGiocatore di comprovata esperienza, proveniente dalla Nazionale con un buon palmares, è il primo difensore ecuadoriano a raggiungere il club a 11 stelle.