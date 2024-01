Alla fine Luis Casanova non ha raggiunto l'accordo con l'Universidad de Chile e ha salutato il club di cui era capitano e che difendeva dal 2020.

Luis Casanova ha salutato l'Università del Cile. Photosport

Il difensore 31enne ha utilizzato i suoi social per annunciare la notizia e dove Ha salutato con parole emozionate rivolte ai tifosi, allo staff tecnico, ai compagni e alla dirigenza.

“Voglio ringraziare i tifosi per il loro sostegno incondizionato durante i quattro anni che ho trascorso nell'organizzazione, a Rodrigo (Goldberg) e Sergio (Vargas), che si sono fidati di me e hanno scommesso su di me per essere un giocatore in questo importante club”. Ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, al team medico, alla squadra di supporto, alle zie della colazione e a tutti i dirigenti del club.libri.

Poi lo ha aggiunto “Il torneo sta finendo in un modo che non mi aspettavo, ma penso che questo sia il momento giusto per farlo, prima che la situazione si imponga. Vi saluto con calma, perché ho sempre cercato di dare il massimo, a prescindere dalle difficoltà”. lesioni o conseguenze che potrebbero comportare.

Infine, Louis Casanova scrisse: “Lascio con bellissimi ricordi e momenti in cui ho imparato a livello personale e calcistico. Ho imparato il significato della resilienza. Grazie mille, Università del Cile.”