Daniel Galan ha concluso gli storici campionati di Wimbledon con una sconfitta contro Yannick Sinner

Daniele Galan (85° nel ranking mondiale) Ha detto addio alla sua migliore partecipazione storica ad un torneo Grande SlamAl raggiungimento degli ottavi di finale Wimbledon. È stato lui a frenarla Yannick Sinner (8), che ha sconfitto 7-6 (4), 6-4, 6-3in 2 ore e 37 minuti di gioco.

Nonostante le dure richieste del suo avversario, Galan ha avuto la possibilità di prolungare la partita: dopo un primo set serrato, Era in vantaggio per 4-2 nel secondo. L’italiano ha però vinto quattro partite di fila e ha chiuso il parziale 6-4 a suo favore.

Sinner, a ritmo sostenuto a Wimbledon. Immagini Getty

Sulla sua strada ha sconfitto il colombiano Yoshihito Nishioka (27°), Oscar Otei (233°) e Mikael Ymir (59°) prima di arrendersi a Sinner nella seconda settimana del maggiore britannico. Dopo questa esibizione, Avrebbe la miglior valutazione della sua carriera: è infatti al 55° posto al mondo.

Oltre a godere di un’ottima classifica, Galán è già stato nei libri del tennis colombiano: Non solo è stato l’unico giocatore di quel paese a raggiungere la seconda settimana di Wimbledon, ma anche il primo dopo aver contato tutti i tornei del Grande Slam nel singolare maschile.

Siner, dal canto suo, cercherà di raggiungere la sua prima semifinale in una competizione di questa categoria (è stato quarto di finale in tutte e quattro) quando affronterà un russo-rumeno Sveulin (92), che in precedenza aveva lasciato Denis Shapovalov (29) per strada. Jannik ha prevalso nell’unico vantaggio precedente tra i due.