David Fincher, regista di Seven e Mindhunter, conquista Netflix con il suo ultimo film: “The Killer” è un grande successo

Quando David Fincher pubblica un nuovo progetto legato ai serial killer, il genere cinematografico trema. E il responsabile di ciò Sette E Cacciatore di mentiInoltre Oroscopoha un talento speciale nel catturare storie di pazzi, mercenari e detective che danno la caccia a criminali estremamente pericolosi. l’assassinoil suo ultimo film, ha conquistato il primo posto nella classifica dei film del colosso dello streaming durante la sua première su Netflix. Fincher continua a dimostrare, a distanza di anni dalla sua carriera, che ha ancora molto da offrire nel genere.

“The Killer” è il nuovo film di successo di David Fincher, con Michael Fassbender che interpreta un meticoloso serial killer.

l’assassino Si tratta di una delle novità di Netflix che con il passare dei giorni aumenterà nei centri di ascolto di tutto il mondo, anche se non abbiamo ancora il numero di minuti guardati dal suo lancio (lo scorso 10 novembre): “Dopo aver commesso un terribile errore, un assassino affronta se stesso e i suoi capi in una caccia all’uomo internazionale che, secondo lui, non è personale.Anche se in termini di sintesi potrebbe essere accennato un po’ John Wick, la verità è che Fincher è molto lontano dalla proposta commerciale di Chad Stahelski. L’assassino è un’azione veloce e lenta allo stesso tempo. Interessante, pieno di dialoghi profondi e un’opera ricca del carisma di Fassbender, che interpreta un ruolo indimenticabile.

Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte e Sala Becker completano il cast. Principale. Il film segna l’ultima collaborazione del regista con Netflix dopo essere stato produttore esecutivo di serie come Castello di carte E Cacciatore di menti Dirigere il lungometraggio Manktra gli altri progetti.