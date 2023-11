Warner Music Latina ha nominato Brenda Carrasco Vice President of Marketing – Billboard

Warner Music Latina

Il suo nome è Warner Music Latina Brenda Carrasco In qualità di Vice Presidente del Marketing e della Strategia Tecnica.

Secondo il marchio, nel suo nuovo ruolo, Carrasco sarà responsabile della supervisione della strategia di marketing e dello sviluppo professionale del roster di Warner Music Latina, con il compito di fornire direzione creativa, strumenti di sviluppo della campagna e stabilire obiettivi di sviluppo del marchio a breve e lungo termine. per gli artisti. condizione. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore musicale e più di un decennio presso Warner Music, Carrasco ha recentemente ricoperto il ruolo di Direttore senior della strategia DSP per la divisione America Latina dell’azienda.

“Mi sento onorato di affrontare questa nuova sfida nella mia carriera e sono grato alla mia azienda per questa opportunità”, ha affermato Carrasco in una nota. “Mi rendo conto che al centro di ogni grande etichetta discografica c’è l’impegno nei confronti degli artisti e delle loro visioni uniche. Sappiamo che il successo nell’industria musicale non significa solo vendere album, ma anche amplificare la voce di un artista e raccontare la sua storia. Quindi, voglio lavorare a stretto contatto con i nostri artisti, ascoltare le loro aspirazioni creative e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. La mia ambizione principale è ispirare e guidare il team di marketing, lavorando a fianco di manager e partner del settore per spingere i nostri artisti a nuovi traguardi. non solo nelle classifiche, ma nelle loro carriere e percorsi artistici.

Con un approccio “olistico e incentrato sull’artista”, Carrasco lavorerà a stretto contatto con il rinnovato team dirigenziale di Warner Music Latina, tra cui Francisco Granadosil neo nominato vicepresidente senior di A&R, e Charlie PerezVicepresidente senior delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni.

“Brenda è parte integrante del team di Warner Music Latina da 13 anni, durante i quali ha dimostrato pensiero strategico e capacità di leadership”, ha aggiunto. Roberto Andrade, Direttore Generale di Warner Music Latina. “Aspettiamo con impazienza il prezioso contributo di Brenda nel suo nuovo ruolo, mentre continuiamo a migliorare le opportunità per il nostro elenco di talenti e i prossimi nuovi spettacoli, facendo crescere ed espandendo ulteriormente Warner Music Latina”.

L’attuale roster della Warner Music Latina comprende Yandel, Mau y Ricky, María Becerra, Junior H e Myke Towers.