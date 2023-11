Demichelis: “Non abbiamo festeggiato perché il nostro obiettivo principale era giocare bene”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

River Plate Un pareggio a reti inviolate con istituto Ad Avellaneda per l’ultimo appuntamento del Coppa di Lega Nonostante abbiano rinunciato al primo posto nella Regione A, sono entrati nei quarti di finale come compagni dell’Huracan.

Il fiume Demichelis è arrivato al secondo posto nella Regione A. photobayers

Mentre, Martin Demichelis Ha parlato in una conferenza stampa al Libertadores de América, dove la squadra di Millonario ha pareggiato in casa senza reti contro l’Alta Cordoba.

“Come allenatore del River, ex giocatore del River e tifoso del River, so che il tifoso è rimasto sconvolto oggi. Non stiamo festeggiando nulla perché l’obiettivo principale era giocare bene, vincere e finalmente qualificarsi per primi. Non ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto questo obiettivo.” “È difficile rompere le difese che ci hanno fatto in queste ultime partite”.Ha sviluppato il pilota tecnico per il team Nunez.

Inoltre, riguardo all’approccio tattico del milionario, ha commentato così: “Abbiamo giocato a lungo sul campo avversario, ma avevamo bisogno di fare più male. Vi prometto che continueremo a pretendere quanta più correzione e preparazione possibile”.

“L’importante è criticarsi e trovare una soluzione a ciò che ci impedisce di vincere. Siamo stati i migliori in locale con la squadra che ha segnato più gol. Abbiamo difficoltà a fare gol e lo sottolineeremo”. Correggilo.”ha detto l’allenatore del River, che si è criticato per il pareggio senza reti in casa contro Gloria, che non poteva essere tra le prime quattro della sua regione.

Ha aggiunto: “Sono molto convinto che siamo pronti per competere nelle qualificazioni”. È culminato in quello che sarebbe successo per la squadra di Nunez in Coppa di Lega.