Dino Crisis è il gioco che ha ricevuto più voti per il suo ritorno nel nuovo sondaggio di Capcom

I sondaggi di Capcom continuano a offrire speranza per un potenziale remake di Dino Crisis e sì, gli utenti lo vogliono

Uno dei giochi più richiesti dai fan di Capcom è Dino Crisis, poiché gli utenti vogliono tornare in questo universo pieno di dinosauri e sembra che questo ritorno possa diventare ufficiale. Nel mese di febbraio vi abbiamo portato la notizia che lo sviluppatore aveva menzionato questo titolo in uno dei suoi tipici sondaggi e oggi abbiamo appreso che il gioco che ha ricevuto più voti per il suo ritorno È stata una crisi dinamicasopra Mega Man o Resident Evil.

Dobbiamo aggiungere a ciò che i fan di questo capitolo hanno anche avanzato una richiesta affinché un remake di Dino Crisis diventi realtà, qualcosa che ora potrebbe essere più vicino. Se Capcom prendesse sul serio i sondaggi, una grande possibilità sarebbe Vision Il ritorno di questo classico. Come vi abbiamo detto, le persone non vedono l'ora e hanno già informato l'azienda, quindi se state aspettando l'arrivo di questo gioco, chissà, forse presto ci saranno novità a riguardo.

Dino Crisis è il gioco preferito dai giocatori

L'informazione è stata fornita dall'account Twitter di CapcomCitydopo aver selezionato più di 200.000 commenti citati più frequentemente e poiché non potrebbe essere altrimenti, i giochi selezionati sono Dino Crisis, Resident Evil, Mega Man e anche Ace Attorney. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma sapendo che i giocatori hanno preferenze ben chiare, non stupitevi se presto vedremo l'annuncio di un nuovo gioco legato alle famose e amate saghe di cui abbiamo parlato. Se anche tu vuoi esprimere il tuo voto, puoi farlo da qui.

📢Capcom Town Notizie✨

Super commenti elettorali/votativi rilasciate parole popolari!

Abbiamo selezionato i commenti più popolari tra oltre 200.000 voti! 💭 Le elezioni di Capcom Super stanno per finire [ 4/12 (Fri) ]!

Votiamo🏃💨https://t.co/634TBArcgx pic.twitter.com/jWk59WhIpb — Capcom Town カプコンタウン公式 (@capcomtown) 29 marzo 2024

Naturalmente le consegne di cui abbiamo parlato non sono le uniche che compaiono tra le più apprezzate, se notate il tweet potrete vedere anche giochi come Dead Rising, Onimusha, Devil May Cry o Monster Hunter Tra le altre cose. Naturalmente, al momento non ci sono informazioni o conferme sul prossimo progetto dell'azienda, e con la prevista consegna anche di Code Veronica, le opzioni sono molto ampie.

Saremo molto attenti a vedere quali saranno le prossime mosse di Capcom, ma i fan dei suoi giochi dovrebbero essere molto attenti alle nuove novità dell'azienda, perché il suo prossimo progetto Potrebbe essere qualcosa di veramente impressionante.