Settimana dei giochi di criptovaluta: Bitcoin rubato ai cheaters di Call of Duty; Notcoin Airdrop si avvicina

Spazio di gioco di criptovaluta e NFT EÈ fiorente, con un flusso costante di uscite di alto profilo, regali simbolici e attività frenetica. È difficile comprendere tutto quello che sta succedendo, ma non preoccuparti! Decrypt è qui per tenerti aggiornato.

Ci assicuriamo che tu rimanga aggiornato con tutte le novità. Se hai bisogno di aggiornarti rapidamente sugli ultimi movimenti relativi ai giochi di criptovaluta, sei nel posto giusto. Siamo entusiasti di presentare “A Week in Crypto Games”.

Nel nostro riepilogo del fine settimana, raccogliamo le storie più importanti della scorsa settimana e ti forniamo alcuni dettagli aggiuntivi che potresti aver perso. Inoltre, stiamo evidenziando alcune delle nostre storie originali più rilevanti. Preparati a rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda i giochi crittografici!

Novità importanti

Gli imbroglioni imparano una dura lezione: I giocatori di Call of Duty che hanno scaricato alcuni software “cheat” hanno finito per installare malware e, secondo la società di sicurezza informatica VX Underground, alcuni… Hanno visto che i loro portafogli Bitcoin erano esauriti come conseguenza di. Secondo la società, circa 5 milioni di account potrebbero essere stati colpiti dal malware, anche se il numero di persone a cui sono state effettivamente rubate criptovalute dai loro portafogli non è noto. Almeno in questo caso, barare non paga.

Notcoin terminerà il mining: Non una valutail popolare gioco di intercettazioni basato su Telegram, si sta avvicinando alla fine della sua vita. Fase di mining il 1 aprile Prima dell'airdrop del simbolo successivo via Rete aperta (tonnellate). Finora più di 34 milioni di utenti hanno giocato al gioco di Telegram e la fase successiva sta per iniziare. Non è del tutto chiaro esattamente come sarà, ma il team del gioco lo sta ora chiedendo ai giocatori Considera la possibilità di donare una parte Dai tuoi profitti al fondo dell’ecosistema.

Spettacolo degli eroi di Nyan: Lo sparatutto con sede a Solana Nyan Heroes ha lanciato la sua demo pre-alpha su Epic Games Store la scorsa settimana e sarà disponibile fino al 9 aprile su PC. Il gioco viene eseguito a Gioca una campagna per ottenere un lancio aereoPremiare i giocatori con punti “MEOW” per aver completato le attività di gioco. Questi punti daranno ai giocatori la prossima assegnazione di token NYAN Solarium. In più questo fine settimana è speciale! Fino a lunedì, goditi il ​​doppio dei punti giocando. È la tua occasione per guadagnare di più divertendoti!

Al-Emwazi raccoglie 35 milioni di dollari: Parallel Studios, il team dietro il gioco di carte NFT Ethereum Collimato (Gioco GG del 2023), e ha annunciato di averlo fatto Ha raccolto 35 milioni di dollari In finanziamenti da diversi investitori, tra cui VanEck e Solana Ventures. Ha detto allo studio GG Decrittazione Il finanziamento aiuterà a spingere l'espansione del gioco in nuovi negozi ed eventualmente sui dispositivi mobili, oltre a supportare lo sviluppo del prossimo gioco Gioco AI basato su Solana, Colony.

Nel caso te lo perdi tu stesso

La società di analisi di intelligenza artificiale Helika ha annunciato… Programma di accelerazione Per gli studi di giochi di criptovaluta, dove i partner di venture capital forniscono fino a 50 milioni di dollari in investimenti.

Amazon Web Services ha rivelato… Accordo con blockchain WAX per integrare i suoi strumenti, rendendo più semplice per i clienti AWS implementare funzionalità di gioco in criptovaluta.

Gioco dell'Ethereum Isola elegante Ha lanciato la fase successiva del suo gioco per ricevere una campagna di lanci aerei la scorsa settimana, Lancio di una gara di corsa veloce Sia per i costruttori di livelli che per i giocatori.

Square Enix, creatore di Final Fantasy, e la Solana Foundation sono tra i sostenitori del gioco di criptovaluta Elixir, che Ha raccolto 14 milioni di dollari Prima del tuo lancio aereo.

Illustre G.G

Ecco alcune delle nostre storie originali della scorsa settimana che riteniamo valga la pena leggere durante il fine settimana: