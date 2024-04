Doppio e gallery Prado nelle sabbie della Sardegna

Jorge Prado Ha presentato una nuova galleria e anche nella sabbia. Il giocatore del GasGas ha segnato due gol brutali in Sardegna, con una temperatura torrida e su un campo che di solito non è dei migliori. Prova della sua straordinaria crescita e fiducia. E così, da sei I round contestati nel 2024 sono stati vinti cinque. ovviamente è Leader nella MXGP. Ha ottenuto 17 punti da Gajser e 49 da Herlings. L'uomo di Lugo è il miglior pilota di motocross al mondo in tutte le condizioni.

Nel Prima gara, fogne È rimasto sorpreso dal 'tiro' (essere primo alla prima curva), ma era un miraggio. Immediatamente Jeremy ha commesso un errore e ha ceduto diverse posizioni. Prado ha preso l'iniziativa e non aveva intenzione di lasciarla andare.

jaser Ha cercato di impedire la fuga del galiziano, ma senza successo. Il giocatore di Lugo ha imposto la sua grande velocità per aprire un'entrata che sembrava comoda. Ma lo sloveno non si è arreso ed è riuscito ad avvicinarsi al numero “1” a pochi giri dalla fine. Tuttavia, Jorge aveva il controllo e ha spinto un po' più forte non appena ha sentito il fiato del pilota Honda per vincere con più di cinque secondi. Herlings è arrivato terzo. L'olandese ha commesso un errore ed è risalito finché non ha visto che non aveva più possibilità di raggiungere Prado e Gajser e si è dedicato a controllare il terzo posto.

Nel La seconda garaDa quel momento in poi gli spagnoli iniziarono in maniera più brillante fatto il “buco”. Si Certamente, Herlings è arrivato secondo I due lasciarono velocemente il resto. Jeffrey inseguì Jorge e indietreggiò finché non raggiunse lo stesso secondo…ma KTM è caduta In un modo leggero. La squadra dell'84 è riuscita a risalire, ma già al terzo posto, dietro Gajser. Prado, con già più di cinque secondi di vantaggio su Thiem Doveva solo gestirlo, cosa che ha fatto perfettamente finché non ha aumentato il vantaggio. La persona presentata da HRC ha addirittura sussultato, cadendo a terra, ma con leggerezza. Questo gli ha permesso di rimettersi in carreggiata e finire secondo. Herlings, già nella terra di nessuno, è riuscito a finire terzo.

Guillén, II

Nella categoria femminile, Daniella Guillen Ha lottato per la vittoria, come aveva fatto sabato grazie ad una splendida rimonta. È passato dal quinto al primo in un istante e ha condotto diversi giri. Ma, Lotte van Drunen L'ha inseguita e l'ha sopraffatta dopo un grande duello. Quello di Lloret, invece, è stato colpito alla mano Ha ottenuto il secondo posto. Nella classifica generale sono al 94esimo posto: “È stato un fine settimana emozionante, anche se la sabbia non è la mia specialità, sono arrivato secondo e questo mi rende molto felice”, ha detto.