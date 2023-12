“È corretto, ha un impatto sul cliente ed è realistico.”

L’ecosistema imprenditoriale in Spagna sta vivendo un periodo interessante, motivato da questo Maggiore maturità per tutti gli agenti coinvolti Che accorcia rapidamente le distanze con il suo ambiente e permette l’emergere di formule dirompenti e innovative che incoraggiano un nuovo tempo tra investitori, startup e… Aziende.

Mutter Ventures è uno dei nomi di questo emozionante momento del settore. All’inizio del 2023 è diventato Innanzitutto Costruttore di progetti Quotato su Euronext ParigiSi tratta di una manovra strategica per l’azienda, che è una manifestazione delle intenzioni future, secondo la valutazione D+I CEO e co-fondatore, Christian RodriguezA partire dal 2024 inizierà a mostrare i primi risultati.

Quest’anno è stata trasformata in una società quotata Come una tabella di marcia in questa fabbrica emergenteche in futuro “faciliterà l’ingresso e l’uscita degli azionisti”, il che è molto importante nell’attuale contesto di finanziamenti più esigenti.

[Christian Rodríguez (Mutter Ventures), sobre su salida a Bolsa: “Habrá muchos más movimientos en el ecosistema”]

Ma quest’anno l’effetto non si è potuto verificare – “nemmeno questo era ciò che era previsto”, sottolinea Rodriguez – Dovremo aspettare fino al 2024 e al 2025 Per poterlo misurare.

“Diventare pubblica è stata una sfida a livello operativo, ma in termini di liquidità sarà altrettanto positivo A partire dal prossimo anno quando si prevedono gli spostamenti. È logico che sia così perché quando un’azienda come la nostra arriva sul mercato, c’è una parte degli azionisti che non può vendere – il team promotore –, che è una delle chiavi per la fiducia del mercato, e altri sono entrati molto recentemente. Vogliono vendere anche loro.”

“L’IPO è stata una sfida operativa quest’anno, ma in termini di liquidità, sarà a partire dal 2024 che ci aspettiamo dei movimenti”. Cristiano Rodríguez, CEO e co-fondatore di Mutter Ventures

Lui Costruttore di progettiNato nel 2018 a Barcellona, ​​è laureato Un team di circa 30 persone A lui spetta il compito di tracciare il corso di questa fabbrica emergente che promuove da quattro a sei progetti all’anno.

Tecnologia della Groenlandia -MMonitoraggio in tempo reale del trasporto di campioni biologici; Insediamento –com.legaltech Che fornisce un servizio di consulenza per beneficiare della Legge della Seconda Opportunità; Progresso – Un servizio digitale al 100% rivolto ai proprietari che lavora per pagare l’affitto e proteggere da potenziali inadempienze degli inquilini – oppure com.maxlu – Proposta di valore per il settore Cura degli animali Offre un’esperienza unica e multicanale che include il supporto veterinario, cosa che fa Mutter Ventures.

Gruppo progetti motori.



Questo momento cruciale per Mutter Ventures, che inizia internamente nel 2024 ed è legato alla recente IPO sulla Borsa parigina, coinciderà con una fase del progetto che ci invita a essere più ottimisti. nonostante All’orizzonte non ci sono cambiamenti radicali, ma piuttosto evoluzione.

“Sono 15 anni in questo settore e non ho mai visto tanta cautela e prudenza La correzione può essere persa frenando. Si è verificato un aumento della domanda di investimenti, uno spostamento degli investitori verso altri settori e aree e un calo delle valutazioni che non si vedeva da anni, e questo ha spinto gli imprenditori ad affrontare un ripensamento che si estende alle questioni emotive. “Dice l’amministratore delegato di Moter Enterprises.

Lungi dall’arrendersi, Christian Rodriguez sottolinea che l’apprendimento è stato raggiunto Il mercato ha corretto.

“Tutte le parti hanno imparato, l’imprenditore, che la sua impresa deve essere redditizia, ma d’ora in poi, non tra quattro o cinque anni, e che deve avere un impatto reale sul cliente, e l’investitore ha imparato che non può assumere un livello di speculazione che… Non era sostenibile. I soldi ci sono e c’è la necessità di continuare a investire“.

“Nel 2024 prevarranno i progetti che contribuiscono all’efficienza e al miglioramento delle operazioni aziendali e delle catene del valore, con un impatto reale sul cliente”. Christian Rodriguez, CEO e co-fondatore di Mutter Ventures

La sua storia di incubatore di startup consente all’azienda di fare una diagnosi chiara del tipo di progetti che prevarranno nel 2024, dove concetti come Saggezza, realismo, influenza, maturità, efficienza e miglioramento dei processi.

“Nel 2024, qualsiasi progetto che contribuisca all’efficienza e al miglioramento dei processi e delle catene del valore e abbia un impatto reale sarà accolto favorevolmente”. Aggiunge il proverbio catalano Chi paga il mana? Per l’equazione: “Il modo di pensare dell’investitore determinerà i progetti Da imprenditori.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale?

In questo contesto, come inciderà l’intelligenza artificiale sulla nascita e la crescita di nuovi progetti imprenditoriali? Rodriguez è categorico: “L’intelligenza artificiale sì I mezzi con cui gli imprenditori possono raggiungere tale efficienza in questo prodotto Che generi e che faccia sì che il cliente che lo acquista da te non si preoccupi di pagarlo perché ottieni l’effetto di risparmiare sui costi, aumentare le informazioni, ecc.

Il nuovo anno è alle porte e con l’analisi di questi fattori Mutter Ventures sta finalizzando il meccanismo per la loro ricerca Nuovi progetti da integrare nella tua startup factory. I requisiti sono chiari: “Progetti in settori maturi, dove la proposta di valore è un po’ più veloce da implementare e dove non dobbiamo perdere molto tempo a spiegare qual è la nostra proposta. Non è facile.”

Nessuno ha detto che la sfida sarebbe stata facile, ma la maturità e la solidità dell’ecosistema imprenditoriale spagnolo e l’esperienza accumulata in questi anni sono la migliore garanzia per combattere la battaglia.