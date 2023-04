Scienza e tecnologia – La Russia utilizza chip americani nel suo sistema di videosorveglianza a Mosca

Mosca, la capitale russa, è una città con una delle reti di videosorveglianza più avanzate al mondo. Nel 2017, l’ufficio del sindaco ha annunciato che sono state installate un totale di 160.000 telecamere e più di 3.000 di esse sono collegate a un sistema di riconoscimento facciale.

Durante la pandemia sono stati fondamentali per imporre multe, ma anche dal 2021, secondo un’indagine Reuters, hanno svolto un ruolo chiave nell’identificazione e successivamente nell’arresto dei manifestanti. Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, questa rete è stata persino utilizzata per impedire alle persone di protestare.

Pauline Norström, CEO di Anekanta Consulting, spiega: “Il riconoscimento facciale è un software che analizza l’immagine di un volto e crea una griglia di coordinamento che mappa i dettagli facciali come la distanza tra gli occhi e gli oggetti. Queste coordinate sono uniche per le persone. È una mappa del volto, è una mappa del tuo viso ed è classificata come informazione biometrica univoca che può essere abbinata ad altri dati che forniscono maggiori informazioni.

Il sistema di riconoscimento facciale di Mosca funziona con algoritmi prodotti da un’azienda bielorussa e da tre società russe. Bene, secondo un’indagine di Reuters, almeno tre aziende hanno utilizzato chip di Nvidia Corp e Intel Corp con i loro algoritmi.

Ciò non significa che Nvidia o Intel abbiano violato le sanzioni da quando hanno interrotto la spedizione dei loro prodotti in Russia nel marzo 2022.

Inoltre, secondo Reuters, una società russa e bielorussa ha partecipato a un programma di test di riconoscimento facciale sviluppato dagli Stati Uniti, che mira a valutare le tecnologie emergenti ed è gestito da una filiale del ministero del Commercio.