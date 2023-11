È così che le star di Family Secrets hanno celebrato le loro vittorie agli Emmy

Torneo di fantasia Può Urcancioglu E Pinar Deniz Sono stato fortunato. Segreti di famiglia Ha vinto la 51a edizione dei premi più prestigiosi conferiti dall’Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze Televisive, diventando la seconda produzione ottomana a ottenere questo riconoscimento.

Orcancioglu e Pinar Deniz erano accompagnati dal produttore (Kerem Katay), Uscita (Ali Bilgin(E lo sceneggiatore della serie)Sima Ergenekon) si è recato a New York per partecipare a questa prestigiosa cerimonia di premiazione dove le aspettative erano alle stelle.

Da quando sono state annunciate le nomination, Segreti di famiglia o Per favore, il suo nome originale nel paese d’origine, era uno dei nomi preferiti, ma non era per niente facile. La serie ha gareggiato con la serie brasiliana: Volto e coraggio E Paludi E i portoghesi: Per sempre.

L’alchimia più evidente tra Pinar Deniz e Can Orcancioglu è sullo schermo, interpretando loro due Celina E Ijaz Rispettivamente, i loro conflitti, i segreti e i complessi casi giudiziari in cui sono coinvolti hanno attirato milioni di spettatori in tutto il mondo.

I suoi campioni e parte del team, emozionati, sono saliti sul palco per ritirare il premio, trasmettendo il loro entusiasmo e la loro gioia a tutti i presenti e alle migliaia di utenti, che, attraverso social networks, Non hanno esitato ad unirsi a questa grande celebrazione con messaggi di congratulazioni.

Dopo un grande mal di testa emotivo, Pinar Deniz, Can Organcioglu e la loro squadra sono tornati in Turchia con gli International Emmy Awards dove molti fan e molti media li stavano già aspettando all’aeroporto di Istanbul tra applausi e mazzi di fiori.

Successivamente sono tornati sul set per continuare a registrare i capitoli successivi e condividere con loro il premio Tutti compagni Ciò rende possibili i segreti di famiglia. Sono una grande squadra!

Ci sono attrici che lo interpretano Gioele, A Eileen O l’attore che dà la vita Othman Sono state scattate foto con lui Amy Insieme hanno festeggiato questo riconoscimento e questo sogno che grazie a tutti sono riusciti a realizzare con una splendida cena.

Non perdetevi soprattutto il video le immagini Di celebrazioni e continua a godere ogni domenica su Antena 3 di Segreti di famigliala serie che ha già fatto la storia!