È morto il pluripremiato corrispondente di ESPN Chris Mortensen

Chris Mortensen, che ha lavorato per più di tre decenni come reporter della NFL, è morto all'età di 72 anni.

Chris Mortensenun giornalista pluripremiato che ha scritto sulla NFL per esp Per più di tre decenni, È morto domenica Aveva 72 anni, lo ha annunciato in mattinata la sua famiglia.

Chris Mortensen Unisciti a lui esp nel 1991 e ha collaborato regolarmente agli speciali NFL della rete e a “SportsCenter”. Era normale che fornisse le ultime notizie espinclusa la notizia nel 2016 che il quarterback Peyton Manning si sarebbe ritirato dalla NFL.

Nel 2016, ha ricevuto il Dick McCann Award dai Pro Football Writers of America ed è stato premiato durante la cerimonia di introduzione nella Hall of Fame nell'agosto dello stesso anno.

Chris Mortensen ha iniziato a lavorare presso ESPN nel 1991. Immagini di Phil Ellsworth/ESBN

“Morte “Era ampiamente rispettato come leader del settore e universalmente amato come collega laborioso e premuroso”, ha affermato il presidente dell'azienda. espJimmy Pitaro tramite dichiarazione. “Ha coperto la NFL con straordinaria abilità e passione ed è stato al top nel suo campo per decenni. Mancherà davvero tanto ai suoi compagni di squadra e ai fan e i nostri cuori e pensieri sono con i suoi cari”.

Adam Shifter esppari Chris Mortensen Per molti anni nel “NFL Sunday Countdown” espSi è espresso sui social: “Una giornata davvero devastante. Morte È stato uno dei più grandi reporter della storia dello sport e un uomo ancora migliore. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Ha fatto molto. Morte È stato il migliore. “Ci mancherà e lo ricorderemo sempre”.

Chris Mortensena cui è stato diagnosticato un cancro alla gola allo stadio 4 nel gennaio 2016, ha lasciato il suo incarico presso esp “Concentrarmi sulla mia salute, sulla mia famiglia e sulla mia fede”, ha detto l'anno scorso.

“Morte Ha contribuito a stabilire gli standard per il giornalismo nei primi giorni della rivoluzione esp. “La sua credibilità, attenzione ai dettagli e capacità giornalistiche hanno portato le nostre notizie e informazioni a un nuovo livello”, ha affermato il redattore esecutivo e direttore di produzione dello studio. espNorby Williamson, tramite una dichiarazione. “Soprattutto, era un grande collega e un grande essere umano. Incarnava la cura e il rispetto per le persone, che diventavano una cultura”. esp“.

Il commissario della NFL Roger Goodell ha annunciato la morte Chris Mortensen È stato un “giorno triste per tutti nella NFL”.

“Sono rimasto impressionato da quanto duramente ha lavorato Chris “È diventato uno dei giornalisti sportivi più influenti e rispettati”, ha detto Goodell in una nota. Mancherà a molti di noi del campionato che hanno avuto la fortuna di conoscerlo al di là delle storie che pubblicava ogni domenica.

“Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai colleghi e alle tante persone che… Chris Toccato dalla sua vita ben vissuta.

Manning ha scritto, in un post su Instagram, di essere “profondamente rattristato” dalla notizia della morte Chris Mortensen.

“Abbiamo perso una vera leggenda”, ha osservato Manning nel suo post. “Morte Era il migliore del settore e apprezzava la nostra amicizia. L'ho convinto ad annunciare la mia firma con i Broncos e la notizia del mio ritiro. Mi mancherà tantissimo e i miei pensieri e le mie preghiere sono con Mickey e la sua famiglia. Riposa in pace, Morte“.

Prima di arrivare esp, Chris Mortensen Ha scritto per l'Atlanta Journal-Constitution (1983-1990), coprendo i Falcons, i Braves e la NFL, e ha vinto il George Polk Award nel 1987 per i suoi reportage. È stato anche uno dei primi scrittori assunti dall'editore Frank Deford presso il quotidiano sportivo The National, dove ha lavorato dal 1989 al 1990 prima di arrivare a esp.

“Mi unisco agli innumerevoli cuori in tutto il Paese, nella stampa e nella comunità sportiva, mentre piangiamo la sua scomparsa Chris Mortensen“Sono grato di aver avuto il privilegio di saperlo”, ha detto il proprietario dei Falcons Arthur Blank in una nota Chris Attraverso il suo straordinario lavoro sin dai tempi dell'Atlanta Journal-Constitution e, come tanti altri, la sua eccellente professionalità e grazia personale lo hanno benedetto durante i molti anni che sono seguiti. L'ho considerato Chris Un eroe personale ed è davvero difficile immaginare il giornalismo sportivo senza di lui.

“La sua capacità di affrontare sempre gli ostacoli della vita con coraggio e determinazione è stata davvero stimolante, e il suo enorme impatto su così tante persone, me compreso, continuerà a farsi sentire attraverso questo lavoro e amicizie indistruttibili. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del deceduto. Chris Prego che tu possa trovare pace nell'onorevole eredità e nell'impatto positivo che ne deriva Chris Lasciatelo alle spalle.”

Chris Mortensen È stato anche editorialista per The Sporting News, collaboratore della rivista Sport e consulente per “NFL Today” (1990) della CBS Sports.

“Chris Farà sempre parte della famiglia NFL. “Era amato da molti, una grande voce per il gioco, appassionato e talentuoso”, ha detto in un comunicato il proprietario dei Dallas Cowboys, Jerry Jones. “Ci mancherà moltissimo e siamo grati per i ricordi speciali e l'eredità che ci ha lasciato”, ha aggiunto. Chris“.

Chris MortensenHa iniziato la sua carriera giornalistica al Daily Breeze di South Bay, California nel 1969, e ha vinto il National Headliner Award per il giornalismo investigativo in tutte le categorie nel 1978. Ha vinto 18 premi giornalistici ed è stato nominato due volte per il Premio Pulitzer nella sua carriera. . .

È anche autore del libro Playing for the Keeps: How One Man Stopped the Mob from Sinking Their Hooks in Professional Football.

Chris Mortensenoriginario di Torrance, California, è nato il 7 novembre 1951. Ha frequentato l'El Camino College prima di prestare servizio per due anni nell'esercito.

Lascia la moglie, Mickey, e il figlio, Alex.